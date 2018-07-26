Karşıyaka Belediyesi ve üniversiteden örnek işbirliği

Eğitim, kültür, sanat ve turizm konularında ortak projeler üreten Karşıyaka Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi, işbirliği halkasına bu kez de lisansüstü programları ekledi.

Karşıyaka Belediyesi ile Yaşar Üniversitesi arasında yüksek lisans programları işbirliği protokolü imzalandı.

HEM ÇALIŞANLAR HEM AİLELER FAYDALANACAK



Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilen törende, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar protokolü imzaladı. Yerel yönetimlere yönelik gerçekleştirilen işbirliği ile Karşıyaka Belediyesi çalışanları ve yakınları, uzmanlık alanları ile ilgili yüksek lisans eğitimlerini Yaşar Üniversitesi’nde yapabilecek.

Bugüne kadar Karşıyaka Belediyesi ile turizmden kültür sanata kadar birçok ortak proje geliştiren Yaşar Üniversitesi, bu yıl ikinci kez imzalanan protokol sayesinde belediye personeline akademik destek de sağlamış olacak.

AKADEMİK EĞİTİM HİZMETE DE YANSIYACAK



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Yaşar Üniversitesi önce İzmir’e sonra da Türkiye’ye değer katmış bir eğitim yuvasıdır. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak bilimden ve eğitimden her zaman faydalanma çabasındayız. Belediye çalışanlarımızın ve ailelerinin bu yüksek lisans programlarından yararlanacak olması bizleri mutlu ediyor. Umarım bu yıl da çalışanlarımız Yaşar Üniversitesi’nin akademik kadrolarının deneyimlerinden faydalanır ve bunu hizmete yansıtır” dedi.

“HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK”



Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise “Yüksek lisans programlarımıza etkin bir katılım sağlamak İzmirli bir üniversite olarak, İzmir’deki kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yaratmak için bu protokolü imzalıyoruz. Bu noktada belediyeler ile işbirliği yapmak, belediye personeline akademik destek vermek çok önemli. Bu işbirliğinin İzmir’in geleceğine, kentin hizmet kalitesine önemli katkılar yaratacağını düşünüyorum” diye konuştu.