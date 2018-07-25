Seyhan’da binlerce genç ve çocuğa ücretsiz spor eğitimi

ADANA - Seyhan Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen yaz spor okulları uygulamasına bu yılda devam ediliyor. Futbol, basketbol, tenis, voleybol, hentbol, yüzme, tekvando, muay thai, wushu, atletizm, yüzme ve satranç gibi 12 farklı branşta eğitimlerin verildiği yaz spor okullarının açılışı Seyhan Belediyespor Bahçeşehir Spor Kompleksinde gerçekleştirilirken açılış törenine veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

SPORCU DOSTU BELEDİYE

Sporun insan yaşamına ruhen ve fizikken önemli etkileri olduğunu ve bu nedenle sporu ve sporcuyu desteklediklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her yıl binerce genç ve çocuğa yaz spor okullarında spor eğitimi verdiklerini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar,” Evlatlarımız güven içerisinde spor yapabilmeleri için çalışıyoruz. Hepimizin en değerli varlığı çocuklarımızdır. Biz buraları evlatlarımız için yapıyoruz. Eskiden güvenlik sorunu yoktu şimdi ise maalesef öyle değil. Sizin gönlünüzün rahat etmesi için buraları yapıyoruz. Her yıl ortalama 50 bin kişi bu hizmetten yararlanıyor. Gerek havuzlarda gerekse tesislerde güvenlik içerisinde, yaptığı spor dalının uzman hocası eşliğinde eğitim görüyorlar. Gençlerimizin başına musallat olan uyuşturucunun panzehiri olduğu için spora önem veriyor, ciddi paralar harcıyoruz. Hiçbir şeyden kaçınmıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞTİ

Yapılan hizmeti uzman hocalar eşliğinde verdiklerinin altını çizen Başkan Zeydan Karalar, bu anlamda Seyhan Belediyespor tesislerinde yetişen gençlerin önemli spor kulüplerine transfer olduğunu söyledi.