Karabağlar Belediyesi’nden okullara tam destek

Karabağlar’da öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak ve fiziki ortamlarını güzelleştirmek amacıyla, okullara imkanlar ölçüsünde boya, bakım ve onarım desteği veren Karabağlar Belediyesi, bu çalışmalara okulların kapanmasıyla birlikte hız verdi.

Bu kapsamda eksikleri belirlenen 47 okul için ihaleye çıkan Karabağlar Belediyesi, okullara boya, tadilat, bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Ayrıca bu süreçte Belediye’nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu okulların dışındaki diğer okullara tadilat çalışmalarına devam edecek.

Bizim görevimiz sizleri iyi yetiştirmek



Öğrencilere her fırsatta destek olan çocukların iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için onların bir dediğini iki etmeyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizim görevimiz sizleri iyi yetiştirmek. Bundan sonra da desteklerimiz imkanlar ölçüsünde devam edecek” diye konuştu.

Hangi okullar



Hüseyin Akdağ İlkokulu, Nazire Merzeci İlkokulu, Duğrallar İlkokulu, Eserkent Ortaokulu, Peker İlkokulu, Uluğbey İlkokulu, Kazım Karabekir İlkokulu, Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu, Ali Akatlar İlkokulu, Öğretmenler Şeker Mevhibe Ortaokulu, Yüzbaşı Şerafettin İlkokulu, Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi, Sadettin Tezcan Özel Mesleki Eğitim Merkezi, Fevzi Özakat Anadolu Lisesi, Agah Efendi İlkokulu, Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi, Emrullah Efendi İlkokulu, İzmir Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Sadullah Sever İlkokulu, Fevzi Çakmak Ortaokulu, 75.Yıl Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, İyiburnaz Ortaokulu, Eşrefpaşa Anadolu Lisesi, Cemil Midilli Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Cemil Meriç Ortaokulu, Eskiizmir İlkokulu, Aydınoğlu Mehmetbey İlkokulu, Mustafa Urcan İlkokulu, Adil İçel İlkokulu, Emir Sultan Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Refet Bele Anaokulu, Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi, Halide Edip Adıvar İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitler Anaokulu, 15 Temmuz Şehitler Kız Anadolu Lisesi, Ülkü Ortaokulu, Hatice Hanım İlkokulu, Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu, Ali Erentürk İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Yavuz Selim Ortaokulu, Şehit Muzaffer Erdönmez İlkokulu, Yeşilyurt Anaokulu.