Konak’ta yaz akşamları şenleniyor

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar için akşam etkinliklerine ağırlık veren Konak Belediyesi, geçen hafta başlattığı ve yoğun ilgi gören Yazlık Sinema Günleri’nin ardından bu kez mahalleleri müzik ve dansla şenlendirecek.



MÜZİK VE EĞLENCE BİRARADA

‘Semtimizde Şenlik Var’ adıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek eğlenceli etkinlik sayesinde 15 Ağustos’a kadar her hafta bir mahallede eğlence dolu saatler yaşanacak. Yaz akşamlarını renklendirecek şenliklerin açılışı 25 Temmuz Çarşamba günü Çimentepe Başöğretmen İlkokulu bahçesinde yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik saat 20.30’da başlayacak. Davetlilerin Türk Halk Müziği Konseri ile müziğe doyacağı şenlikte solist Bahar Almaç sahne alacak.



15 AĞUSTOS’A KADAR HER ÇARŞAMBA ŞENLİK VAR



Konak Belediyesi’nin ‘Semtimizde Şenlik Var’ etkinliğinde çocuklar da unutulmadı. İllüzyon ve animasyon gösterileri ile miniklerin de keyifli bir akşam geçirmeleri amaçlanıyor. Ücretsiz olan mahalle şenliklerine 15 Ağustos’a kadar her hafta Çarşamba günü farklı bir semt ev sahipliği yapacak.

Konaklılara sıcak yaz akşamlarında eğlence dolu saatler yaşatacak şenlikler 1 Ağustos Çarşamba günü Yeşildere’de, 8 Ağustos Çarşamba günü Gürçeşme’de ve 15 Ağustos Çarşamba günü de Gültepe de düzenlenecek.