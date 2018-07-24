Karabağlar'dan İmar Barışı danışma masası

Karabağlar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilan ettiği “İmar Barışı” ile vatandaşların merak ettiği tüm sorular için kurduğu İmar Barışı danışma masası, 18 Haziran tarihinden bu yana hizmet vermeye devam ediyor.



İmar Barışı ile ilgili danışmanlık ve destek hizmetinin verildiği danışma masasında vatandaşlara “Yapı Kayıt Belgesi” konusunda bilgilendirme yapılıyor.



Hangi hizmetler veriliyor?



Özellikle Karabağlar’da yaşayan vatandaşların yoğun katılım gösterdiği danışma masasında, arsa, emlak değeri, yapı yaklaşık maliyeti konusunun yanı sıra yine başvuruların bizzat kendileri tarafından e-devlet sistemi üzerinden yapılması gerektiği vatandaşlara anlatılıyor. Ayrıca mevcut binalarla ilgili arşivde bulunan bilgiler ile yine binaların imar planında sosyal donatı alanlarına kalıp kalmadığı bilgisi de yine vatandaşlara aktarılıyor.



Son başvuru tarihi 31 Ekim



Ayrıca vatandaşların akıllarında soru işareti kalmaması için İmar Barışı Bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı İmar Barışı Danışma Masası, son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2018 tarihine kadar açık kalacak. Vatandaşlar bu süreye kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde danışma masasına başvurabilecek.