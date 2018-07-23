Arguvan Türkü Festivali programı belli oldu

Bu yıl 13.üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Arguvan Türkü Festivali 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde birçok sanatçının katılımı ile gerçekleşecek. Gerçekleştirilecek olan festivalle ilgili düzenlenen basın toplantısında etkinlik ile ilgili bilgiler verildi.

Basın açıklamasına Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Vakfı Başkanı Hasan Aydın, CHP Arguvan İlçe Başkanı Ulaş Çopur, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, mahalle dernek başkanları ve birçok sayıda vatandaş katıldı.

Festival komitesi adına konuşma gerçekleştiren Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın şu açıklamalarda bulunarak “Saygıdeğer Basın Mensupları, bizi yalnız bırakmayan türkü dostları ve çok değerli Arguvanlılar.2003 yılında çıktığımız bu yolculuk ta artan heyecan ve coşku yoğunluğu ile 13. Uluslararası Arguvan Türkü Festivalin de buluşmanın mutluluğunu paylaşmak üzere hep birlikteyiz.

Ülkemizde birçok il ve ilçe her yıl Festivaller yapmaktadırlar. Ancak bu etkinlikler ilçe, İl sınırlarını aşamamaktadırlar. Arguvan Türkü Festivali de yerel düzeyde başladı. Ancak coğrafyada ki kültür birikimi ve onu sahiplenen Arguvan halkı, yerel kabuğu kırıp bu etkinliği Uluslararası boyuta taşımayı başardı.

Kültür sanatın toplumla buluşmasında yerel yönetimler Belediyelerimiz ve Sivil Toplum örgütlerinin önemli rolü inkâr edilemez. Bu bilincin Arguvan Türkü Festivalinin kuşaktan kuşağa en doğru şekilde aktarılmasında çok önemli rolü olmuştur. Ortak çalışma, yan yana durma bilinciyle çaba ve gayretimiz devam edecektir.

Türküler Halk kültürünün en saf en temiz duygularının kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Türküler yüreğimizin dili, başımızın sevda seli, hasretimiz, gurbetteki dert ortağımız, anamız, yârimiz aşkımız, sevdamız, varımız yoğumuzdur.

Türküler yoksa bir coğrafya da çiçekler açmaz, kuşlar ötmez, ırmaklar akmaz.

Bakın ne demiş büyük Ozanımız Nazım Hikmet nasıl anlatmış türküleri; “İnsanların Türküleri kendinden güzel/kendinden umutlu/kendilerinden kederli/daha uzun ömürlü kendilerinden/sevdim insanlarından çok türkülerini/insansız yaşayabilirim/TÜRKÜSÜZ HİÇ BİR ZAMAN”…Dünya şairi Koca Nazım Türküleri böylesine özgün yaşamın dışa vurumu olarak tanımlıyor.

Bu Organizasyon Arguvan Belediyesi, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul Arguvan Mahalle Dernekleri, Malatya Arguvan Mahalle Dernekleri ve Almanya Arguvanlılar Derneği’nin ortak katkıları ile hazırlanmıştır.

Değerli Türkü Dostları Bu yıl 13. sünü yapacağımız Uluslararası Türkü Festivali’ni daha önce açıkladığımız gibi 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde Arguvan da Nazım Hikmet Meydanın da yine on binlerin coşkulu katılımı ile yineleyeceğiz. Türkülerimizi hep bir ağızdan söyleyeceğiz, hep birlikte panellerde ortak sorunlarımızı konuşacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm türkü severleri Arguvan’a bekliyoruz.” şeklinde konuştu.