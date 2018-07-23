Vefa Salman: Çomak sokuyorlar

Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman’ın, göreve geldiği günden bu yana yapmış olduğu yatırımların ardından hareketlilik kazanan ve vatandaşların uğrak yeri haline gelen Doğu Sahil Bandında tahribatlar tuvalet ile devam etti. Daha önce tanıtım panoları, aydınlatma direkleri, tabelalar, çiçeklikler, banklar derken şimdide 1 günlük tuvalet vandalizimden nasibini aldı.



“Olumsuz Eleştiriler Vandallığı Tetikliyor”



Bunun bilinçli bir şekilde yapıldığının altına çizen Başkan Salman; “Ne yapsak boş. Biz güzelleştirmeye çalıştıkça birileri gelip mutlaka çomak sokuyor. Bu olaylar birileri tarafından bilinçli bir şekilde yapılıyor. Ne yazık ki birilerinin yapmış olduğu açıklamalar ve yerinde olmayan eleştirilerde bu tarz eylemlere çanak tutuyor. Bizlere her zaman yapıcı olan eleştiriye açık olduğumuzu belirtiyoruz. Ama görüyoruz ki bazılarının amacı üzüm yemek değil. Kardeş şehrimiz Suwon’un talebiyle WTA tarafından ilimizde hibe olarak yapılan bir hediyeye her ne olursa zarar vermek kardeş şehrimize yapılmış büyük bir ayıptır” dedi.

Kameralarda Tahrip Edildi



“Kardeş şehrimizden hibe olarak gelen bu tuvalet büyütülerek kamuoyunda bir algı yaratıldı” diyen Başkan Salman; “O kadar kamuoyunun dikkati çeken bir olay oldu ki bu tuvalet meselesi eleştiri yaparken bile yapıcı olamadık. Sonuç olarak bundan vazife çıkaran şehir magandaları bu bölgenin eski atıl haline dönmesi için ellerinden geleni yapıyor. Bölgenin güvenliği için sahil bandı üzerinde güvenlik kameraları bulunmakta. Bu işi yapanlar öncelikle kameraları tahrip ederek kabloları kesiyorlar. Yani bu işi bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Önce kameralara sonrada tuvalete zarar veriyorlar” dedi.



“Doğu Sahil Bandı O Eski Atıl Haline Dönmeyecek”



“Biz yapılan tüm tahribatlara rağmen biz göreve gelmeden önce atıl vaziyette olan insanların yürümeye çekindiği doğu sahil bandını o eski haline geri dönmesine müsaade etmeyeceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Salman; “Vakit buldukça doğu sahil bandına gidiyorum. Vatandaşların talepleri oluyor onları dinliyorum ve bu bölgedeki eksiklerin giderilmesi için gerekli çalışmayı hemen başlatıyorum. Tuvalette bunlardan bir tanesiydi. Ve bir çok vatandaşımız bana bu konuda teşekkürlerini ileterek burada böyle bir eksiklik olduğunu ve yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söylediler. Benim için vatandaşın söylediği daha önemlidir. Kardeşimizin hediyesine de halkımızın ortak malına da sonuna kadar sahip çıkacağız. En azından bizim kadar duyarlı olduğuna inandığım vatandaşlarımızın da sahip çıkacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.