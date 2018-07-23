Sarıyer'de savaş mağduru çocuklara destek

Sevgi ve Barış adlı teknede İstanbul’un güzelliklerini ilk kez görme fırsatı bulan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Türkiye’de Suriyeli nüfusun artışı hızla devam ediyor. Savaşın bedelini en ağır şekilde ödeyen çocuklar, olumsuzluklardan dolayı eğitimlerine devam edemiyor. Mülteci çocukların okula erişiminin önündeki engellerin başında maddi imkansızlıklar, uyum sağlayamama ve dil bilmeme gibi bir çok konu geliyor.

Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın toplumun her kesimini sosyal yaşama kazandırmak için anlamlı projelere imza atan Sarıyer Belediyesi Suriyeli vatandaşlara destek vererek eğitimlerine katkı sağlıyor, aynı zamanda motivasyonlarını arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İLK KEZ BOĞAZI GÖRDÜLER

Ülkelerinden uzakta yaşamları zor şartlarda sürdürmeye çalışan mülteci çocuklara yardım eli uzatan Leo Kulübü ve Sarıyer Belediyesi 50’ye yakın Suriyeli’yi tekne turuna çıkardı.

“Bir insanın hayalini paylaşmak kadar anlamlı başka bir şey yoktur” diyerek çocukları Sevgi ve Barış Teknesi’nde ağırlayan belediye başkanı Şükrü Genç, bedenlerinde ve ruhlarında savaşın izlerini hisseden çocukların yaralarını sarmak için çaba sarfettiklerini belirtti.

İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÖĞRENİYORLAR

Aileleriyle birlikte boğazın eşsiz güzelliğini seyreden çocuklar keyifli bir günün sonunda Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. İstanbul’da yaşayan Suriyeli vatandaşlara Türkçe ve İngilizce eğitiminin verildiği göçmen irtibat bürosu olarak da kullanılan yaşam alanını gezen çocuklar doğayla iç içe bir gün geçirdi. Mini hayvanat bahçesini ve yeşil alanı gezen çocuklar oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.