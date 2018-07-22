Karabağlar’da kültürler buluşması

Bu yıl birincisi düzenlenen “Kültürler Buluşması”nda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu bilim, kültür ve sanatın önemine değinerek “Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye’de bilim, kültür ve sanatı yaymiştır. Hurafelere, şeyhlere, şıhlara meydan vermemeye çalışmıştır. Bizlerde hurafelerin, şeyhlerin, şıhların esiri olmayacağız. Bilimin, kültürün ve sanatın esiri olacağız. Kendi toplumumuz ve geleceğimiz için elele kolkola bilimi, kültürü ve sanatı yaşatacağız” diye konuştu.



XKarabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi ortaklığında bu yıl birincisi gerçekleştirilen “Kültürler Buluşması” Uzundere Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da düzenlendi. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



“Hurafelerin, Şeyhlerin Şıhların değil, bilimin, kültürün ve sanatın esiri olacağız”

Konuşmasına bilim, kültür ve sanatın önemine değinerek başlayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bilim, kültür ve sanat bir toplumu ayakta tutan, geliştiren ve geleceğe taşıyan etkinliklerdir. Toplum olarak kültürünüz geçmişiniz yoksa millet olma ulus olma işiniz zor olur. Bunların başında dil geliyor. Her şeyi dilimizle iletiyoruz. Dilimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimiz çok iyi öğrenmek zorundayız. Bizlerde Karabağlar olarak önümüzdeki yıllarda da kültür, sanat merkezlerini Karabağların her yanına yayacağız” dedi. Ulusal Kurtuluş Savaşı Lideri Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye’de kültür ve sanatı yaymaya çalıştığının altını çizen Selvitopu “Hurafelere ,şeyhlere şıhlara meydan vermemeye çalışmıştır. Bizlerde hurafelerin, şeyhlerin, şıhların esiri olmayacağız. Bilimin, kültürün ve sanatın esiri olacağız. Kendi toplumumuz ve geleceğimiz için elele kolkola bunları yaşatacağız. Bilimle, kültürle, sanatla geleceğe gitmek isteyen bir toplum olmak zorundayız bunu da ancak hep birlikte başarabiliriz. Karabağlar’da da bu umut ve düşünce var. Hep birlikte gelecekte bunları başaracağız” diye konuştu.



Karabağlar, “Küçük Türkiye”



Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ise Türkiye’nin bütün renkleri ve kültürel zenginliklerinin bu ilçede temsil edildiğini belirterek “Karabağlar “Küçük Türkiye” gibi. En çok hemşehri derneklerine burada rastlıyoruz. Kültürlerini, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla kurdukları bu derneklerin bu geceki buluşmasını önemsiyoruz. Bu etkinliğin Türkiye’de huzur, barış dayanışma kültürünün gelişmesine bu yoldan da katkıda bulunacağını umut ediyoruz.” Dedi.



Konserler ve halk oyunları



Konuşmaların ardından İzmir Sahne Sanatları Halk Oyunları Derneği gösterisi, Sanatçı Mustafa Özcan’dan Ege Türküleri, Bitlis İli ve İlçeleri Halk Oyunları Gösterisi, Celal Bulut ve Nuri Ağdemir Aşıklar Atışması, Tokatlılar Federasyonu Halk Oyunları Gösterisi, İzmir’deki Egeliler Derneği Halk Oyunları Gösterisi ve Karabağlar Erenler Derneği’nden Necati Demirtaş’ın müzik dinletisi büyük bir ilgi ile izlendi.