Çıldır Gölü için imza seferberliği

SEDA BALMUMCU BİRGÜN/ Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü’nü tehdit eden, yurttaşların yaşamlarını olumsuz etkileyen taşocağı için change.org isimli web adresi üzerinden başlatılan kampanyada şimdiden 100’lerce imza toplandı.

Eşmepınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergin Akçay, konuya ilişkin gazetemize konuştu. Akçay, 1.5 yıldır taşocağı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. “Kampanya başlatmamızın nedeni, bu gölden dünyada 2 tane var, biri İsviçre’de biri de burada. Özel bir ekosisteme sahip olan tamamen doğal gölümüzün etrafında hiçbir yapılaşma yok, göle atık su karışmıyor” diyen Akçay, 2016 yılında göle 1 kilometre mesafede, köylerinin sınırları içerisinde taşocağının kurulduğunu ifade etti.

Ergin Akçay, ilk etapta taşocağı kurulduğunun farkına varamadıklarını, iş makinaları gelince kendilerine “50-60 kamyon taş alınacak sonra üzeri kapatılacak, yerleşik bir taşocağı çalışması olmayacak” dendiğini söyledi

Akçay, “Eski muhtarımız bu durumu paylaşınca hemen köye gittim, bölgede incelemeler yaptık, sosyal medya hesabı kurduk, köylüleri bilgilendirdik” dedi

Çevre İl Müdürlüğüne dilekçe verdiklerini ve bilgi istediklerini ifade eden Akçay, “Şu anda İl Müdürlüğü’nden bilgi bekliyoruz. ‘Bu ocak buraya açılmaya müsait mi, açıldıysa hangi şartlar ile açıldı, ÇED raporu var mı?’ Bunun gibi 15-20 tane soru ilettik bununla ilgili dönüş yapıldığında avukatımızla mahkemeye başvuracağız. Eğer dönüş yapmazlarsa 1 hafta bekleyeceğiz ve dava açacağız ve bu belgeleri mahkeme üzerinden alacağız, sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Eşmepınar köyünde bulunan taş ocağı köylülerin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı olumsuz yönde etkiliyor. Yapılan tahribat nedeniyle, Eşmepınar köyü ve çevre köylerdeki hayvanlarda düşük ve ölüm oranlarının ve Toza bağlı alerjik rahatsızlıkların arttığı, tarım alanlarında mahsül alınamadığı öğrenildi.