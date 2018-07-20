Ahmet Kalfa Kültür ve Sanat Sokağı yenileniyor

Adana’da Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ve geçmişte sanatçılar sokağı olarak bilinen Ahmet Kalfa Kültür ve Sanat Sokağı’nın çağdaş bir görüntüye kavuşturulması için Seyhan Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı.

ADANA - Seyhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan ve kısa adı KUDEB olan Koruma Uygulama Denetim Bürosu, geçmişte adı sanatçılar sokağı olarak anılan ve Adana Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde tescilli sokak olan Ahmet Kalfa Kültür Sokağı’nı baştan aşağı yeniliyor. Adana’nın en merkezi yeri olan Çakmak Caddesi üzerinde bulunan sokak, restorasyon sonrası küçük ama daha işlevsel stantlar ile çağdaş bir görünüme kavuşacak.

Seyhan Belediyesi'nden yapılan açıklamada sokakta zemini ahşap kaplı oturma alanı küçük bir meydan ve gösteri merkezi yapılacağı bildirildi. Yapılacak sokakta engelli bireylerinde rahatça kullanabilmesi düşünülüyor. Bu nedenle sokağın her girişine engelli rampası yapılacak.

Ayrıca sokağın merkezi konumda olduğu düşünülerek; kadın, erkek ve engellilerin rahatça kullanabileceği tuvaletler yapılacak. Sokaktaki altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra dekoratif bir aydınlatma ile gündüz olduğu gibi gecede aktif kullanılması sağlanacak. Sokaktaki oturma alanları ve kafeterya girişleri yeniden dizayn edilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sokağın merkezi bir yerde olmasına karşın bakımsızlıktan ve ihmalden dolayı vatandaşların girmekten çekindiği bir yer olduğunu söyledi. Yapılacak çalışma ile sokağın modern ve çağdaş bir hal alacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, adında olduğu gibi kültür ve sanatın bolca olacağı bir sokağa kavuşulacağını söylerken ailelerinde gönül rahatlığı ile gelebileceğini belirtti.

Sokağın restorasyonunun 6 ay içerisinde bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor.