ADEF Başkanı Saim Diken: Amasyalılar siyasette olacak

İsmim Saim Diken 01.02.1966 Göyüncek – Başpınar Köyü doğumluyum. İşletme Fakültesi mezunuyum. 2 Üniversite bitirdim. 30 yıllık bankacıyım halen özel bir bankada üst düzey yöneticilik yapıyorum. Evliyim 2 çocuğum var. Kızım avukat oğlum üniversite öğrencisi. Sivil Toplum Örgütlerinde hizmete köy derneğiyle başladım. Ardından Göyüncek Dernekler Birliği’ni kurdum. 15 Göyüncek derneğimiz kuruluşuna öncü olarak bu derneklerin bir çatı altında toplanmasını sağladım.

ADEF’te bir dönem Turan Sayar kardeşimin yönetiminde yer aldım. Ardından ADEF Başkanı oldum ve başkanlığı sürdürmeye devam ediyorum.

Amasya Dernekler Federasyonu ne zamandır aktif? Ne gibi çalışmalara imza attınız?

Amasya Dernekler Federasyonu yaklaşık 10 yıldır hizmet vermektedir. Kuruluş dönenimde 20 derneğin bulunduğu federasyonumuzda şu anda 82’ye yakın üye derneğimiz bulunmaktadır. İstanbul’da Amasyalılar tek federasyonu olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Saim Diken olarak ADEF’te 2. Dönem başkanlığımı sürdürüyorum.

Bizim federasyonumuzun en önemli özelliği her siyasi partiden, her mezhepten Amasyalıların içimizde var olmasıdır. Derneklerimizle iletişimimiz, Amasya ile İstanbul arasındaki bağlantılarımız çok iyi. Geleneklerine göreneklerine bağlı vatanını milletini seven, toplum içinde ciddi şekilde yeri olan kişilerin yetişmesi için çalışıyoruz. Biz dernekçiliğin, siyasetin halka hizmet için yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bizim insanlarımız Amasyalılar bu noktada çok mülayimdir. Bizim için önemli olan ülkemizin birlik ve bütünlüğüdür. Türkiye’de bazen konjektör sertleşir. Her zaman mikrofonu “elimize aldığımızda “siyasetin o hırçınlığına kapılıp da komşularınızla aranızı bozmayın” deriz. Bu nedenle gelenek ve göreneklerimizi, gençlerimizi ve kadınlarımızı bir noktaya taşıyabilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Federasyon çalışmalarının bir nevi amacı budur zaten.

Biz geçtiğimiz dönem ilk defa 127 öğrenciye 2’şer bin liradan olmak üzere burs dağıttık. Zor mu evet zor ama olması gerekiyor. Bizim çocuklarımızın gençlerimizin sadece dilde ‘vatanımı seviyorum’ dememesi gerekiyor kendisini yetiştirmesi gerekiyor. Bizim gayemiz gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmek onlara mal mülk vermek değil o mal mülkü kendisinin alabileceği bilgi ve birikimi ona kazandırmaktır.

Bizim siyasi görüşümüz bu ülke toprakları altında yaşayan her bireyin yaşam hakkı olduğuna saygı duyarak birbirimizin yaşamını zorlaştırmadan kolaylaştıran anlayışa sahip çıkmaktır. İstanbul zor şehirdir ama birbirimizin yaşamını zorlaştırırsak sıkıntı veririz.

Köylerimizin, ilçelerimizin derneklerini kurmalarına aracı olduk. 2 il derneğimiz var. Bu sayede 82 rakamına ulaştık. Bize üye olmayan 15 civarı derneğimiz vardır. Bunların bir kısmı aktif değil zaten.

2019 seçimleri yaklaşıyor. Amasyalılar İstanbul siyasetinde yeterince yer bulabiliyor mu?

Amasyalıların temsil noktasında en iyi yerde olması için çalışıyoruz. Amasyalılar İstanbul’da Nufüs bakımından ilk 20 içerisinde 17. Sırada yer alıyor. Federasyon merkezimizin de yer aldığı Eyüp ilçesinde İstanbul nüfusuna kayıtlı gençlerimizle birlikte 30 bine yakın Amasyalı yaşıyor. Avcılar, Esenyurt, Maltepe, ve Kartal ilçeleri başta olmak üzere TÜİK rakamlarına göre 187 bin Amasyalı İstanbul’da yaşıyor. Tabi İstanbul’a kayıtlılarla birlikte bu rakam 400 bine yaklaşıyor.

Biz Amasyalılar çok talep eden insanlar değiliz. Siyaseten hep oy deposu olarak görüldük. Partimize gideriz oyumuzu veririz geliriz. Amasyalılar olarak biz hep şunu söyledik “bize ihtiyaçları varsa gelsinler biz destek veririz” böyle dediğimiz içinde şu anda İstanbul’da bir tane milletvekilimiz yok. 39 ilçede bir tane belediye başkanımız yok, bir tane belediye başkan yardımcımız yok. Temsiliyet noktasında belediye meclis üyesi arkadaşlarımız var.

Bu süreç bu saatten sonra değişecek. Amasyalıların 2019 seçimlerinde hak ettiği yerlere gelmesi için destek vereceğiz. A parti, B parti, C parti demeden Amasyalıları var olduğu her yerde destekleyeceğiz. Biz neden bunu istiyoruz. Çünkü doğru insanların, hak eden insanların doğru yerde olması gerekiyor.

Ülke siyasetinin geldiği nokta ortada. Bazen sıkıntılar olabilir. Ama biz şuna inanıyoruz ki bu ülke bizim ülkemiz. Siyaset yapıyorsan halk için vatandaş için yapılmalısın. İnsanlara dokunmak gerekiyor, sevmek gerekiyor, ben değil biz diyebilmek gerekiyor. Biz bunların altyapı ve üstyapılarını oluşturduk. İnanın bizler Amasyalıların 2019’da temsil noktasında doğru yerde olacağına inancımız tam. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Amasyalılar devletini, milletini, bayrağını, Mustafa Kemal Atatürk’ü seven insanlardır. Amasya’dan vatan haini bulamazsınız. Amasyalılar mazlumdur, garibanın yanındadır. Artık bu kadar bilgi, birikim ve becerinin bir yerlerde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. İnanıyoruz ki 2019’da Amasyalılar milletvekili de olacak, belediye başkanı da olacak buna inancımız ve desteğimiz tam. Bütün Amasyalılar buna kendini kenetlemiş, bunun beklentisi içerisinde. Siyasi partilere buradaki mesajımız Amasyalıları oy deposu olarak görmesinler. Amasyalılar bizimdir hiç beklentileri olmaz diye görmesinler biz direk istiyoruz söylüyoruz sesli bir şekilde ifade ediyoruz. Avazımız çıktığı kadar bağırarak İstanbul’da belediye başkanlığı, milletvekilliği istiyoruz. Bunu yapacak bilgimiz, birikimimiz gücümüz, beraberliğimiz var zaten. Amasyalıları kaybetmek istemiyorlarsa bunları dikkate almaları lazım. Dikkate de alacaklardır zaten.

ADEF’i temsilen görev aldığınız konfederasyonlar var. Buralarda nasıl bir yol izliyorsunuz?

Yalnızca ADEF olarak çalışmalarımız yok ben aynı zamanda Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu(KASTOB)’nun yönetimindeyim orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye genelinde faaliyet gösteren konfederasyonlarda görev yapıyoruz. Buralarda da Amasyalıları net bir şekilde temsil ediyoruz. Ülkemizin bütün sorunlarında, dertlerinde varız. Bugün birinin ihtiyacı, rahatsızlığı vs. varsa neticede sivil toplum örgütleri olarak bize ulaşıyor bu olay. Bizde konfederasyon olarak toplandığımız zaman yapılması ne gerekiyorsa Amasyalılar olarak bizde burada varız diyerek üstümüze düşen ne ise onu gerçekleştiriyoruz. Şu anda İstanbul’da Amasya Dernekler Federasyonu’nun ismini duymayan kalmamıştır. Bu ülkede insanların birbirini sevmesi lazım. Birbirimizin üstüne basmadan, destekleyerek ilerlememiz lazım. Mazlumları, garibanları unutmamak lazım. Ben bundan sonra çocuklarımızı aydınlık, refah, adalet içerisinde yaşamak için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Tüm federasyonlara bu noktada iş düşüyor.

Sivil toplum örgütleriyle siyasetin ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sivil Toplum Örgütleri yeri geldiği zaman siyaseti yönlendirmelidir. Siyaseti yaptırım uygulatabilecek gücü var bu Sivil Toplum Örgütlerinin. “Ya kardeşim şu adamı şuraya koy” şeklinde değil de bilgi, birikim doğrultusunda deklarasyon verebilir. Terör örgütleriyle ilgili biz ‘Terörü Lanetliyoruz’ diyerek miting yapmış insanlarız. 15 Temmuz’da bizlerde aslanlar gibi, yapılan darbe girişimini kınadık ve devletimizin yanında yer aldık. ADEF, Ülkenin bütün dertleriyle dertlenebilen, doğrunun yanında yer alabilen federasyondur. Bunu daha fazla nasıl geliştirebilir, Amasyalıları temsil noktasında nasıl daha iyi yerlere taşıyabiliriz düşüncesindeyiz. Her şeyin daha güzel olacağını düşünüyoruz.

Federasyonumuzun kısa süre önce Eyüp’e taşıdık. Eyüp ile Amasya arasında bir köprü kuracağız. Burada yazının başında da belirttiğim gibi İstanbul kayıtlılarla birlikte 30 bin Amasyalı var. Eyüp ilçemizde de Amasyalılar için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Eyüp benim 1987’de İstanbul’a geldiğimde ilk geldiğim ilçedir. Yaklaşık 27-28 yıldır Eyüp’te oturuyorum. Sokak sokak bilirim Eyüp ilçemizi. Bundan sonraki süreçte hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun diyorum.