KOSGEB'e başvurular için son gün 2 Mart

KOSGEB Girişimcilik Kursuna başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için son gün 2 Mart. Vatandaşlar Çukurova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğüne gelerek başvurularını yapabilecek.

KENDİ İŞLERİNİN PATRONU OLACAKLAR

Çukurova Belediyesi, KOSGEB Girişimcilik Kursu ile yüzlerce girişimcinin hibe desteği almasına imkan tanıyor. Çukurova Belediyesi ile KOSGEB ortaklığında geliştirilen uygulamalı girişimcilik eğitiminin amacı; girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak.Daha önce hiçbir şekilde kendilerini işinin patronu konumunda görmeye cesaret edemeyen vatandaşlar için bu iş birliği, girişimci ruha sahip kişilerin bilgi ve deneyim kazanımlarını sağladığı gibi, eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planları hazırlayabilecek bilgi ve donanımı da kazandırmayı hedefliyor. Çukurova Belediyesi’nin, KOSGEB işbirliği ile açtığı kurslara katılan yüzlerce girişimciye sağlanan hibe desteğinden yararlananlar kendi işlerini kuruyor.

KOSGEB EĞİTİMLERİ GRUPLAR HALİNDE DEVAM EDİYOR

KOSGEB ile imzalanan protokol çerçevesinde ilk başvurular Aralık ayından itibaren alınmaya başlandı. 2018 yılında da KOSGEB eğitimlerine devam eden Çukurova Belediyesi’nin 1.dönem KOSGEB Girişimcilik Kursu eğitimleri başladı. Kendi işini kurmak isteyen girişimciler 12 grup halinde Haziran ayına kadar eğitim görecekler. Haziran ayında toplam 360 kursiyer KOSGEB eğitimini tamamlamış olacak. Katılımcılar herhangi bir ücret ödemeyecekler. Yeni dönem Çukurova Belediyesi KOSGEB Girişimcilik Kursuna başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını Çukurova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğüne gelerek yapabilecek. Başvurular için son gün 2 Mart.

“GİRİŞİMCİLİK RUHU ÖZGÜR BIRAKILMALI”

Çukurova’da yaşayan herkesin sorunlarına sosyal projeler vasıtasıyla yanıt vermeye çalıştıklarını, bu amaçla girişimcilik ruhuna sahip vatandaşların ilçede desteklenmesini ayrıca çok önemsediklerini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bizim için herkesin kendi hayal ettiği işi yapması adına destek sunmak çok önemli. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza; çocuk, yaşlı, engelli demeden sosyal projeler üretmeye, bunları da ivedilikle hayata geçirmeye çabalıyoruz. KOSGEB ile yaptığımız iş birliği sayesinde girişimcilik eğitimi almalarını sağlıyor, kendi hayal ettikleri işleri kurmalarına yardımcı oluyoruz. Bu anlamda Çukurova’da girişimcilik ruhu özgür bırakılmalı. Belediye olarak her zaman bunun takipçisi ve destekçisiyiz. Kursa başlayan ve başlayacak olan adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.