Sporla gelişen kent: Konak

İzmir’in kalbi Konak’ta halkın beden ve ruh sağlığını güçlendirmek adına hayata geçirilen projeler sayesinde 7’den 70'e her yaştan vatandaş spor yapma imkanı buluyor.

Açtığı spor merkezlerinin yanı sıra amatör spor kulüplerine verdiği destekle de yerel yönetimlerde Türkiye’ye örnek olan Konak Belediyesi bir taraftan mevcut spor tesislerini yenilenirken, bir taraftan da yeni yatırımları hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın göreve gelmesinin ardından özellikle dezavantajlı bölgelerde yoğunlaşan çalışmalar kent sakinlerinin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı koyuyor.

SPOR MERKEZLERİ ÇOĞALIYOR

Konak Belediyesi’nin mahallelerde açtığı spor merkezleri her yıl binlerce kadını ağırlıyor. Farklı yaş gruplarından kursiyerler hem spor yaparak sağlıklarını koruyor hem de bir araya gelerek sosyalleşiyor. Spor merkezlerinde uzman eğitmenler tarafından haftanın beş günü, mesai saatleri içinde ücretsiz step, aerobik ve plates kursları veriliyor.

BİNLERCE SPORCU YETİŞİYOR

Kadınların yanı sıra geleceğimiz olan çocuklar için de ücretsiz spor kursları veriliyor. Bu sayede minik sporcular hem özgüven kazanıyor hem de sağlıklı birer birey olarak yaşamda daha güçlü yer alıyor. Belediyenin mevcut spor tesislerine ek olarak spor sahası bulunan ilk ve ortaokulların da aralarında bulunduğu toplam 29 merkezde çocuklar için futbol, tekvando, jimnastik, basketbol, atletizm ve halkoyunları dalında kurslar veriliyor. Bu kurslardan yaklaşık 5 bin çocuk faydalanırken, minik sporcuların ihtiyaç duyduğu tüm spor malzemeleri yine Konak Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor.

TESİSLEŞME HAMLESİ

Konak Belediyesi’nin sporda başlattığı tesisleşme hamlesi ise özellikle amatör kulüplerin umudu oldu. Antrenman yapacak saha sıkıntısı çeken takımların yüzünü güldürecek üç proje ile ilçeye modern üç yeni futbol sahası kazandırılması hedefleniyor. Gürçeşme’de Kayaspor'un idman yaptığı toprak futbol sahası ile Halkapınar’da daha önce kurban satış alanı olarak kullanılan boş arazi yapılan düzenlemeyle gençlerin futbol oynayacağı bir tesise dönüştürüldü. Ayrıca Vali Kazım Paşa İlkokulu’nun bahçesinde öğrencilerin yanı sıra mahalle sakini gençlerin de ter döktüğü toprak saha yeni düzenlemeyle görkemli bir futbol sahası haline getirilecek.

GÜLTEPE’YE GÖRKEMLİ TESİS

Konak Belediyesi’nin spor yatırımları arasında Gültepe’ye yapılacak olan dev spor kompleksinin temeli önümüzdeki günlerde atılacak. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden tahsisi alınan 5 bin 86 metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek spor tesisinde kapalı salonun haricinde bir mini futbol sahası, bireysel sporlar için alanlar, otopark ve kafeterya da bulunuyor.

AMATÖRÜN YÜZÜ GÜLÜYOR

Konak Belediyesi amatör spor kulüplerine her sezon öncesi malzeme yardımı da yapıyor. 1. ve2. Amatör Ligi’nde mücadele veren kulüplere her yıl krampondan futbol topuna, eşofmandan spor ayakkabısına kadar takımların ihtiyaç duyduğu her türlü spor malzemesi ücretsiz veriliyor. Malzeme yardımının yanı sıra 1. ve 2. Amatör Lig’de mücadele eden toplam 19 amatör spor kulübünün federasyona katılım payları da Konak Belediyesi tarafından karşılanıyor.