'Bu projeyi yapmaktan gurur duyuyorum'

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen dayanışma yemeğinde söz alan Başkan Salman, “Vermiş olduğum sözü yerine getirmekten dolayı mutluluk ve onur duyuyorum” dedi.

“Başkanımız Sözünü Tuttu”

Yalova’da yapımı devam eden Cemevi ve Kültür Merkezinin bir ilk olduğunu belirten Cem Vakfı Yalova Şubesi Başkanı Sinan Giray; “Cem Vakfı’nın düzenlemiş olduğu birlik ve dayanışma yemeğine hoş geldiniz. Cem Vakfı Yalova şubesi olarak 1995 yılından bu yana faaliyetler yürütüyoruz. Bu süre içerisinde Yalova’da bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün siyasi partileriyle ve halkımızın bütün katmanlarıyla hiçbir ayrım yapmaksızın diyalog içerisinde olduk. Her yıl yapmış olduğumuz etkinliklerle birlikte olduk ve sizlerde bizlere bu konuda destek verdiniz. Tüm bu çabalarımızı ve çalışmalarımızı gören Yalova’da ki siyasiler bir Cemevi yapmamız konusunda bize olumlu baktılar. Bu kadar çabalarımızın ardından yapacağımız bu Cemevi projesinin ise Türkiye’ye örnek bir model olmasını istedik. Yine sizlerle burada 4 yıl önce yapmış olduğumuz toplantıda o dönemin Belediye Başkan adayı Sayın Vefa Salman’da aramıza katılmıştı. Kendileri de burada bizlere Belediye Başkanı olduğu zaman bu projeye destek vereceğini söylemişlerdi. Şuanda yapımı devam eden ve son rötuşları kalan bu Cemevi projemiz için belediye başkanımıza sözünü tuttuğundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkan Herkesi Kucaklıyor”

Başkan Salman’ın herkesi kucaklayan bir yapıya sahip olduğunu belirten Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner; “İnanç herkesin en doğal hakkıdır ve bizlerde inananı ve inanmayanıyla bu ülkede yaşayan insanları barış, kardeşlik, sevgi ile kucaklamasını bilen insanlarız. Bizleri de Yalova’da kucaklayan ve kapıları açan belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bakın belediye başkanımızda burada ve kendisi çok iyi bir yerel yönetici. Keşke Sayın Başkanımız Vefa Salman gibi ülkede siyaset yapan yerel yöneticiler, insanları kucaklasa ve daha iyi yönetse, bu şekilde ben bu ülkede sorun kalmayacağına inanıyorum. Ben Yalova’ya sık sık gelen bir kişiyim ve bu sıklıklarla gidip geldiğimden dolayı başkanımı daha iyi tanıma fırsatı buldum. Yapmış olduğu çalışmaların biri olan Cemevi projesiyle ülkemize çok güzel bir eser kazandırdı. Başkanımızın özel bir yapısı var ve herkesi kucaklıyor ve ayrım gözetmiyor. Umarım bir dönem daha kendisi bu başkanlığını sürdürür ve başarılarına devam eder. Ben her gittiğim toplantıda ve etkinlikte söz aldığımda kendisine teşekkürlerimi iletiyorum.İnşallah yaz ayı içinde açacağımız Cemevini her toplumdan katılımla ve her partiden mensup vatandaşlarımızla burayı açacağız. Çünkü bizim inancımızda bu var ve herkesi burada kucaklayacağız” dedi.

Başkan Salman, “Tüm Canlara Teşekkür Ederim”

Böyle bir eserin kendi döneminde yapılmasından dolayı onur ve mutluluk duyduğunu belirten Başkan Salman; “Buraya katılım sağlayan tüm canlara teşekkür ederim. Ben Hacı Bektaş olsun, Cem Vakfı olsun hiç ayrım yapmadan söylüyorum; bu ortamlarda insanlığı, sevgiyi ve aile ortamının sıcaklığını gördüm. Ben bu salonda daha adayken şu sözü verdim; ‘Eğer bir Cemevi yapılacaksa bunu Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanı yapar’ dedim. O sözü o gün vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Bir sünni olarak ülkemizin en modern ve en büyük Cemevini yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hiç kimseyi farklılaştırmadan, ötekileştirmeden yönetici olarak insan olarak insan olmanın gereğini yerine getirmek durumundayız. Sizlerde ki bu sevgi bağı ülkemize ve tüm dünyaya örnek olmalıdır. Son olarak daha güzel günlerde ve birliktelik içerisinde tekrar görüşmek üzere” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Salman’a, Cemevi ve Kültür Merkezine katkılarından ve desteklerinden dolayı Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ve Şube Başkanı Sinan Giray tarafından plaket takdim edildi.