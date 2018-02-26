Alper Taşdelen'den muhtarlara çifte müjde

Çankaya Belediye Meclisinde aldıkları kararla muhtarların doğalgaz, su, elektrik ve internet faturalarını 250 liraya kadar ödeyeceklerini açıklayan Taşdelen, Atatürk’ün doğup büyüdüğü topraklar olan Selanik ve Makedonya’ya 124 muhtar için gezi düzenleyecekleri müjdesini de verdi.

Taşdelen: “Çankaya Belediyesinin başarısında en büyük pay muhtarlarımındır. O nedenle iyi ki varsınız”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, muhtarlarla bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda muhtarlara iki müjdeli haber verdi. Muhtarların doğalgaz, elektrik, su ve internet giderlerinden oluşan faturalarının 250 liraya kadar olan kısımlarının belediye tarafından ödeneceğini açıkladı. Taşdelen’in ikinci müjdesi ise Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi olması nedeniyle Çankaya’nın muhtarlarının Atatürk’ün doğduğu, büyüdüğü toprakları görecekleri Selanik ve Makedonya gezisi oldu. Taşdelen, toplantıda Çankaya’da gerçekleşen hizmet ve projeleri hatırlatarak en önemli destekçisi olarak gördüğü muhtarlara teşekkür etti.

BİR BAŞARI VARSA O DA MUHTARLARIMIZ SAYESİNDEDİR

Geçtiğimiz günlerde partinin görevlendirmesiyle sosyal demokrat belediyecilik modelini anlatmak için Mersin ve Adana’da olduğunu belirten Alper Taşdelen, “Toplantıda bu zamana kadar yaptıklarımızı anlattığımızda katılımcılar heyecanla dinlediler. Ve bizlere bu kadar işi nasıl yaptığımızı sordular. Ben de onlara yüreğinde halk sevgisi olduğunda, rantı değil kamu yararını gözettiğinizde, dürüst ve namuslu olarak ilçenize hizmet sunduğunuzda bunlar gerçekleşiyor dedim. Ve örnek olarak sizleri verdim, Çankayamızın 124 mahallesi ve muhtarı var ve benim beraber iş yapmaktan keyif aldığım arkadaşlarım muhtarlarım dedim. Ve bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum, bugüne kadar bir tane muhtarım kendi kişisel talebi için beni rahatsız etmemiştir. Hepsi de mahallesinin talebi için gelmiştir dedim. O yüzden Çankaya Belediyesinin bu başarısında en büyük pay muhtarlarımındır dedim. O nedenle iyi ki varsınız” diye konuştu.

“KÜLTÜR GEZİLERİNE ÇANAKKALE’Yİ DE EKLEDİK”

Her zaman halkı öne alan, kamu yararını gözeten bir yaklaşım sergilediklerini dile getiren Taşdelen, “Türkiye’de Muhtarlık ve Sivil Toplum Kuruluşları adı altında bir müdürlük kuran ilk belediye olduk. Bu süreçte 70’i aşkın muhtarlığımızı yeniledik, Türkiye’nin en güzel muhtarlıkları Çankaya’da yer alıyor. Hizmetlerimizi yaparken muhtarlarımızın payı bu noktada yadsınamaz, onların yönlendirmesiyle her işi yaptık. Bu sene kültür gezilerinde Kapadokya, Konya, Eskişehir ve Amasra’ya Çanakkale’yi de ekledik. Bir gece konaklamalı olacak gezimizde 6 bin Çankayalıyı taşıyacağız. Bu toprakları bize vatan yapan, şehitlerimizin kanıyla sulanan Çanakkale’yi siz muhtarlarımız vatandaşlarımızla beraber gezme olanağı bulacaksınız. Bir yılda 6 bin kişiyi Çanakkale’yi gezdirmekle yine bir ilke ve bir rekora imza atacağız” dedi.

“ÇANKAYA’NIN EN BÜYÜK YATIRIM PROGRAMINI HAYATA GEÇİRDİK”

Çankaya’nın en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini ifade eden Taşdelen, “Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ni açtık, Yılmaz Güney Sahnesi’ni yıkıp yeniden yaptık, Ankara’da en büyük ve Türkiye’de ikinci büyük kültür merkezi olacak Atatürk Kültür Merkezi’nde büyük yol kat ettik. Belediye olarak 7 tane kreş açtık, 13 yeni Çankaya Evi açtık, bu evlerde 25 bin kadar kursiyerimiz var. Buz pateni salonumuzun temelini Mart ayında atacağız ve 29 Ekim’de hep birlikte hizmete açacağız. Halk neredeyse belediye de orada olmak zorunda ilkesiyle hareket ediyoruz ve 216 devlet okulumuzdan 181’inin tadilatını yaptık, 80 camimizin tadilatını yaptık, Çankayamıza 483 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Çankaya’nın Filizleri, Sağlık Kart, Halk Kart projeleri direkt halka dokunan projeler. Halk Kart’tan yararlanan vatandaş sayısını 1000 aileye çıkartacağız. 54 yeni park yaparken 96 parkın yenileme çalışmasını gerçekleştirdik. İftar çadırlarında orucunu açan vatandaşlarımızın sayısı 585 bine ulaştı. 100 bin yurttaşımız aşure etkinliğine katıldı. TED Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokolle 420 öğrenci kapasiteli yurdumuzu açtık, 600 kişi kapasiteli yeni yurdu açacağız. Evde kalan öğrencilere ÇAYED aracılığıyla eşya yardımında bulunduk. Evde bakım ve evde sağlık hizmetinden yararlanan yurttaşımız 24 bini buldu. Altyapı faaliyetlerindeki çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar 640 bin ton asfalt döktük, bu sene 250 bin ton asfalt serimi yapacağız. Yani biz diyoruz ki, belediyecilik sosyal demokratların işidir, Atatürkçülerin işidir” diye konuştu.

740 DÖNÜMLÜK TAPUSU ALINAN BADEMLİDERE’YE DOĞAL PARK

Muhtarların taleplerini dinleyen Taşdelen, ‘Acele etmeyin bir dönem daha var, yaparız hepsini, bakın biz birlikte olduğumuz sürece, bu sevgi bağı devam ettiği sürece, bizler beraber olduğumuz sürece bunların hepsini yapacağız’ derken bu süreçte sorunlu konuları da belediye yararına sonuçlandırdıklarının altını çizdi. Taşdelen, “Bademlidere’de 740 dönüm rekreasyon alanı var. Bir baktık davalık, çok ciddi uğraşla bütün davaları kazandık. En sonunda Bademlidere’nin tapusunu aldık. Çankaya Belediyesi en büyük kazanımlarından birine kavuştu. Bademlidere’yi kurtardık orayı doğal bir park projesi ile zenginleştireceğiz. Zafertepe’nin de imar sorununu çözme aşamasındayız, Büyükşehir’in de görüşünü alarak Zafertepe’yi kurtaracağız. Keza Boztepe’nin imar sorunu da çözülecek. Hilal, Göktürk, Gökkuşağı, Yıldızevler, Beytepe, Alacaatlı, Çiğdem, Birlik, Dikmen’de parklarımız yapılacak. Geçen aylarda ben bir ödül aldım, İnsani Gelişme Vakfı’nın verdiği, Birleşmiş Milletler de bu organizasyonda. Belediyelerin hepsini mercek altına almışlar ve Çankaya Belediyesini Türkiye’nin en iyi ilçe belediyesi seçtiler. Bizler sizlerle birlikte Çankaya’yı sosyal belediyeciliğin yıldızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahvaltının sonunda Çankaya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Kandemir, Taşdelen’e plaket takdim ederken Taşdelen muhtarlarla fotoğraf çektirdi.