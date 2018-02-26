Müzik Yarışması'nda Final Heyecanı

Elemeleri geçen 10 okul, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda performanslarını sergiledi. Atakent Anadolu Lisesi yarışmanın kazananı oldu. Başkan Akpınar “Atatürk’ün gençlerini sanatla yoğuruyoruz. Çünkü sanatın olduğu yerde hiçbir kötülük barınamaz” dedi.

FİNAL HEYECANI

Gençleri kültür-sanat faaliyetlerine yönlendirmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanımak amacıyla geleneksel hale getirilen ‘Karşıyaka Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışması’na bu yıl 53 okul katıldı. Yapılan elemeler sonucunda 10 okul finale kaldı. Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu’ndaki final gösterilerinde dereceye girmek isteyen liseli müzisyenler Teyfik Rodos, Sabri Tuluğ Tırpan, Evrim Özkaynak ve Esen Şeyda Özkulalı’dan oluşan jüri karşısında yeteneklerini sergiledi. Çoğu ilk kez sahne tecrübesi yaşayan genç yıldızlar, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Okul arkadaşları ve aileleri de gençleri yalnız bırakmadı.

ATAKENT LİSESİ ŞAMPİYON OLDU

Yarışmanın sonucunda Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi 3’üncü ve İzmir Amerikan Koleji 2’nci olurken, Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi ise birinciliği elde etti. Geçen yarışmada final heyecanı yaşayan ancak sonrasında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Rota Koleji öğrencisi Bora Aşçılar adına verilen Jüri Özel Ödülü’nü ise Özel Çakabey Lisesi aldı. Ödülü Bora’nın babası Osman Aşçılar verdi. Dereceye giren gruplara toplamda 17 bin lira ödül dağıtıldı.

BAŞKAN AKPINAR’DAN ROCK FESTİVALİ MÜJDESİ!

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, final heyecanında yalnız bırakmadığı gençlere bir de festival sözü verdi. Başkan Akpınar “Bizler Mustafa Kemal’in askerleriyiz ve O’nun ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü rehber alıyoruz. Çünkü sanatın olduğu yerde hiçbir kötülük barınamaz. Bu yarışma, kazananın dostluk ve kardeşlik olduğu bir yarışmadır. Önümüzdeki yıldan itibaren Karşıyaka Rock Festivali’ni başlatıyoruz. Yamanlar’da, kamp düzeninde bir festival planlıyoruz. Bunun müjdesini de şimdiden veriyorum” dedi. Akpınar’ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi.