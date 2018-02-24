CHP'li belediyeden KHK ile işsiz kalacak hükümlü işçilere destek

egedesentez.com - CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı hükümlü işçilerin işsiz kalmasına duyarsız kalmadı, yönetim çarşıdaki ilçe binası önünde eylem yaparak Karşıyaka esnafına ve vatandaşlara bildiri dağıttı.

‘KHK’ ile taşeronda çalışan işçiler kadroya alınırken ‘hükümlü İşçiler” 2 Nisan’dan itibaren iş akitleri fesih edilerek işsiz kalacak…

Çarşıdaki CHP Karşıyaka ilçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilen ‘Hükümlü İşçilere’ sahip çık eylemine CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik kolları başkanı ve yöneticileri, CHP İl Başkan yardımcısı Adnan Alabay, il yöneticileri Sedrettin Coşkuner, Sevim Köz, Özge Prepol Özdemir, Ömer Berk Gönençer, Yaşar Erdoğdu, Belediye Meclis Üyeleri, Karşıyaka ve çevre ilçe belediyelerinde çalışan binlerce hükümlü işçi, Disk, Belediye İş yetkilileri ve vatandaşlar katıldı

Yapılan düzenleme ile hizmet alımı ile çalışan personellerin ‘BİT’ Belediye İktisadi Teşebbüsü olan şirketlerde işçi statüsünde çalışma yolu açılmış olsa bile, işçi statüsünde çalıştırılacak personeller bakımından 696 sayılı ‘KHK’ ile hükümlü işçiler mağdur ediliyor…



Eylemde konuşan CHP Karşıyaka İlçe başkanı Uğur Yıldırım'ın konuşması:

Sevgili işçi kardeşlerim… Sevgili Karşıyakalılar…

Biz bugün burada neden toplandık. Emeğiyle, alın teriyle, onuruyla ekmek parasını kazanan insanların iş akitlerinin sözleşmelerinin fesih edilmemesi için toplandık…

Bugün ülkemiz olağan üstü hal ile yönetilmektedir. Bugün meclis askıya alınmıştır. Bugün işçi ve emekçi kardeşlerimizin emekleri gasp edilmekte haklarına el konulmaktadır…

Bugün cezaevlerinde bir yıldan fazla yatan arkadaşlarımız ekmeksiz ve aşsız bırakılacaktır biz buna itiraz ediyoruz…

Biz diyoruz ki hangi düşünceden olursan ol, hangi siyasi partiden olursan ol, neye inanırsan inan emek en yüce değerdir…

AKP iktidar bu yanlıştan en kısa sürede geri dönerek bu mağduriyeti gidermesi gerekiyor.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki ‘İş Aş Özgürlük’ herkese gerekir, sizlerin hakları iade edilene kadar takipçisi olacağız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ”

Konuşmanın sonunda işçiler adına CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım’a çiçek verildi.