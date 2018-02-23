Çankaya'da sosyal tesisler hızla yükseliyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in büyük kısmının temelini 2016 attığı ve 2017’de açılışlarını yaptığı tesislerden açılışının 2018’de yapılması planlanan Çankaya Belediyesi Sosyal Tesislerinin yapımı hızla devam ediyor. Çankaya tarihinin en büyük yatırım döneminin Atatürk Kültür Merkezinden sonra en büyük tesisi olan Sosyal Tesisler düğün salonuyla, nikah salonuyla, Çankaya Eviyle, kafeteryalarıyla binlerce Çankayalıya hizmet verecek.

1000 KİŞİLİK DEV TESİS

Çankaya’ya dev bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Alper Taşdelen, “Hizmetlerimizi ve projelerimizi halkımızın ihtiyaçlarına, Çankayamızın eksiklerine yönelik gerçekleştiriyoruz. 2016 ve 2017 yılı ağırlıklı olmak üzere kreş, Çankaya Evi, park, spor parkı, Baharevi, teknoloji evi gibi onlarca tesis kazandırdık. Yapımına devam ettiğimiz Çankaya Belediyesi Sosyal Tesisleri çok büyük bir tesis pek çok ihtiyaca karşılık verecek. Kapsamlı bir tesisi kazandırmak yatırımlarımız arasında önemli bir noktaydı. 1000 kişilik düğün-yemek organizasyonları için toplantı salonu, 400 kişilik nikah salonu, çok sayıda kursun verileceği Çankaya Evi, kafeterya ve sosyal donatı alanlarının bulunacağı tesisimizi 2018’de açmayı planlıyoruz” diye konuştu.