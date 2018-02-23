Konak’ta ‘eleştiren’ sergi

Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi bu kez Karikatürist Birol Çün’ün sergisine ev sahipliği yaptı.

Mesleğinde 40 yıla yaklaşan, Gırgır, Fırt, Avni ve Hıbır gibi dergilerinde karikatürleri yayınlanan İzmirli çizer Birol Çün’ün 28 eserinin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. İzmirli sanatseverlerin yoğun katılımıyla açılan sergi sanatın, muhalif ve eleştirel yönünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

17 Mart tarihine kadar açık kalacak olan sergide adaletsizlikten kadın-erkek sorunlarına, savaştan eğitim sistemindeki yanlışlıklara dair pek çok sorun çizgilerle anlatılıyor. Karikatüristliğe Oğuz Aral’ın yanında Gırdır dergisinde çizerek başlayan Çün sergi açılışında yaptığı konuşmada; “Bizim işimiz gördüğümüz çarpıklıkları eleştirel bir anlayışla kağıda dökmek" dedi. Turhan Selçuk ekolünden geldiğini ve sosyal içerikli karikatürler çizdiğini dile getiren Birol Çün, karikatürün işlevinin rahatsız etmek olduğunu dile getirdi. Çocuk kitaplarının kapaklarını da resimleyen sanatçı, yurt içi ve yurt dışında birçok ödülün de sahibi olan sanatçının eserleri meslektaşları tarafından da büyük ilgi gördü.

28 eserin yer aldığı sergi Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde 17 Mart tarihine kadar izlenebilecek.