Selvitopu’ndan 2 günde 5 mahalle ziyareti

Başkan Selvitopu en son yaptığı ziyaretlerde vatandaş ve esnafı ziyaret edip, sorunları tek tek not alarak yerinde tespit yaptı.

Değişen, dönüşen Karabağlar’ı anlattı

Karabağlar ile yaptıkları projeler ve çalışmalar hakkında da vatandaşlara bilgi veren Selvitopu, ilçenin daha modern bir hale gelmesi için çalışmalara aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Selvitopu’nun mahalle ziyaretlerine başkan yardımcıları Hüseyin Hepşengünler, Güven Güngörmüş, Ceyhan Kayhan ile Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Gülgü, Bahar Mahallesi Muhtarı Ahmet Cankurtaran, Çalıkuşu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eren, Cennetoğlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Ölmez ve General Asım Gündüz Mahallesi Muhtarı Saim Keskin de katıldı.