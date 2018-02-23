Pelin Batu Yalovalılarla buluştu

Her ay bir konuk sanatçının ağırlandığı ‘Haluk Çetin İle Yürüyen Köşk Buluşmaları’ şiir ve müzik dinletisinin bu ayki konuğu oyuncu, yazar, televizyon programcısı ve tarihçi Pelin Batu oldu.Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde Yalovalılarla buluşan Çetin ve Batu’nun programı şiir, müzik ve öykülerle sanatseverlere sahnelendi.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen programa Yalova Belediye Başkan vekili Ahmet Barış Eroğlu da katıldı. Başkanvekili Eroğlu, Pelin Batu’ya ‘Yalova Benim Kentim’ isimli kitabı takdim ederek başarılar diledi. Program sonunda Batu, yazmış olduğu ‘Kayıp Şeyler Divanı’ isimli kitabını imzalayarak okuyucularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.