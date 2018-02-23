Karşıyaka’da kadrolu işçilere sözleşme sevinci

Buna göre; en yüksek maaş 6 bin 200 liraya, en düşük maaş ise 4 bin 500 liraya yükseldi. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar “Çalışanlarımızın daha iyi yaşam kalitesine ulaşabilmesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

BAYRAM HAVASINDA İMZA TÖRENİ

Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Belediye İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, belediye bürokratları ve çalışanlar katıldı. Takviminden erken imzalanan ve iki yıl geçerli olacak sözleşme Akpınar ve Doğan arasında imzalandı. Tören sonunda Başkan Akpınar ve tüm çalışanlar toplu fotoğraf çektirdi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 4.500 TL

Toplu İş Sözleşmesi’ne göre, maaş ücretlerinde ortalama yüzde 15 oranında artış oldu. En düşük maaş 4 bin 500 liraya, en yüksek maaş ise 6 bin 200 liraya yükseldi. Sözleşmede, giysi ve yemek yardımları ile ikramiyeler de yer aldı.

“ÖRNEK BİR SÖZLEŞME İMZALADIK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Çalışanlarımız için örnek bir sözleşme imzaladık. Göreve geldiğimizden bu yana iş barışını önemsedik ve çalışanlar arasında dengeyi gözettik. Çalışan tüm arkadaşlarımız, kentine ve kurumuna saygılı insanlardır ve başımızın üzerinde yerleri vardır. Kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın başarısı da kamuoyunda görülüyor. Sadece Karşıyaka’da değil, İzmir’de hatta Türkiye’de başarılara devam ediyoruz. Toplu İş Sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.

AKPINAR’A TEŞEKKÜR

Belediye İş 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise verilen zam oranları için Başkan Akpınar’a teşekkür ederek “Böyle başkanlarımıza her zaman sahip çıkacağız. Belediye başkanlarının aynası çalışanlardır. Kendilerine layık olmaya ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emekten ve emekçiden yana tavır ortaya koyan bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız” diye konuştu.