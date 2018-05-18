Zeydan Karalar’dan 19 Mayıs mesajı

Samsun’da düzenlenecek 19 Mayıs kutlamaları kapsamındaki fener alayına izin verilmemesine tepki gösteren Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, milli bayramların unutturulmak istendiğini ancak gerek 19 Mayıs gerek 23 Nisan gerek 30 Ağustos gerekse 29 Ekim tarihlerini unutturmayacaklarını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, istiklal mücadelemizin meşalesini yakmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 günü, tam bağımsız, özgür bir Türkiye’nin ilk adımlarının atıldığı gündür. Unutmamalıyız ki ancak gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren uluslar gelecekte de var olacaktır. Bu yüzden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet etmiştir. Büyük coşku ile kutlamak istemediğimiz bayramımız maalesef engellemeler ile karşı karşıya kalmaktadır. 19 Mayıs nedeni ile Samsun’da yapılacak olan fener alayının yasaklandığı haberlerini üzüntü ile karşılamaktayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlattığı şehir olan Samsun’da valilik tarafından kutlamalara izin verilmeyişi bizlere milli bayramlarımızın unutturulmak istenmesidir. Ancak gerek 19 Mayıs gerek 23 Nisan gerek 30 Ağustos gerekse 29 Ekim tarihlerini unutturmayacağız. Bu duygularla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bütün gençlerimizi, bütün vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum“ dedi.