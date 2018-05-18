Karşıyaka Çiçek Festivali’ne coşkulu açılış

Yaklaşık 100 çiçek üreticisinin katıldığı festival, 18-21 Mayıs tarihleri arasında Bostanlı Pazaryeri’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ BULUŞUYOR



İzmirlileri, çiçek üreticileriyle aracısız olarak buluşturan Karşıyaka Çiçek Festivali, renkli görüntülerle başladı. Karşıyaka Belediyesi’nin Bostanlı Pazaryeri’nde gerçekleştirdiği festival için coşkulu bir açılış töreni yapıldı. Törene yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlara belediye standında fesleğen de dağıtıldı.

21 MAYIS’TA SONA ERECEK



İlk günden büyük ilgi gören festivalde; Ödemiş, Menemen, Urla ve Dikili ve çevre ilçelerden gelen yaklaşık 100 çiçek üreticisinin stantları yer alıyor. Rengarenk çiçekler, bitkiler, meyve ve ağaç fidanlarının yanı sıra, bahçe malzemeleri, saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünler de satışa sunuluyor. Yöresel gıda ve hediyelik eşya gibi stantlar da konuklara hizmet veriyor. 21 Mayıs Pazartesi sona erecek festival, her gün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Akşam saatlerinde, sevilen müzik grupları da Karşıyakalılarla buluşacak.

“TÜRKİYE’NİN ÇİÇEKLERİNE ARMAĞAN OLSUN”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Doğaya, çevreye, kente ve insana duyduğumuz saygı ve sevgiyi, 17 yıldır düzenlediğimiz Karşıyaka Çiçek Festivalimizle de gösteriyor, kanıtlıyoruz. İzmir’de ve onun incisi olan Karşıyaka’da çiçekler açarsa, Türkiye çiçek bahçesine döner diyoruz. Cumhuriyet çiçekleri olan çağdaşlık, laiklik, demokrasi çiçeklerine; doğanın hediyesi olan çiçeklerimizi, güzelliklerimizi ekliyoruz. Hepsi, Türkiye’nin çiçekleri olan; geleceğin sahiplerine, çocuklarımıza ve gençlerimize armağan olsun” dedi.



Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Süha Barlak da “Çiçek gibi Karşıyaka’nın, çiçek gibi halkıyla yine bir açılışta beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çiçek, bizim duygularımızı en iyi şekilde ifade ettiğimiz, sevdiklerimizle paylaştığımız bir değerdir. Topluma bu değeri taşımak için emek harcayan üreticilerimizi saygıyla selamlıyorum. Festivalimizin de hem üreticiler hem de tüketiciler açısından en iyi şekilde değerlendirilmesini ve güzellikler getirmesini diliyorum” diye konuştu.