Bahçeli'nin açtığı tesise çevre kirliliği cezası

BURAK ATABAY - BİRGÜN/ Manisa’da 4 Ekim 2017 günü MHP lideri Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla hizmete açılan Uzunburun Katı Atık BertarafTesisi çevreye verdiği zararla yeniden gündeme geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Manisa’nın çöp sorunu tarih oluyor’ sloganıyla tanıtımı yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin çevreye, insan ve hayvan sağlığına verdiği zarar gündeme gelmişti. Çevresindeki birçok popülasyonu olumsuz yönde etkileyen tesise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı.

Bölgedeki yurttaşların talebi doğrultusunda tesisi ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in konuyla ilgili TBMM’ye verdiği soru önergesi 3 aydır yanıt bekliyordu. Soru önergesine hâlâ yanıt beklenirken tesise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.

Bakanlık'tan 58 Bin TL’lik ceza

Biçer’in soru önergesine cevap vermeyen bakanlığın soru önergesinde yer alan ifadeleri doğrularcasına tesisteki atık suların çevreye zararlı olduğunun tespiti gerekçesiyle tesise 58 bin TL’lik para cezası kestiği ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uzunburun Katı Atık Bertaraf tesisine yönelik hazırladığı idari yaptırım karar tutanağının sonuç bölümü şu şekilde;

“Analiz sonucunun değerlendirmesi sonucunda; Su kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Sektör Tablo 20.6’da belirtilen kriterler arasında yer alan; Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), toplam Kjeldahl Azotu ve Renk parametrelerinin kabul edilen sınır değerden yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; Manisa Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş. tarafından işletilmekte olunan Uzunburun Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinden kaynaklanan atık suların, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Sektör Tablo 20.6’da belirtilen standartları sağlamadan deşarj edildiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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CHP'li Biçer Meclis gündemine taşımıştı

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevaplaması istemeyile Meclis'e sunduğu soru önergesinde;

Uzunburun’da bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisinde su arıtılmadan dereye bırakılmakta mıdır?

Lotlarda biriken suyu arıtmak için yeterli arıtma tesisi bulunmakta mıdır? Tesis yetkililerinin ziyaretimizde belirttiği üzere vidanjörle su çekilip lota tekrar basma işlemi yapılmakta mıdır?

Uzunburun’da bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisinden Mersinli deresine bırakılan sulardan bölgede telef olmuş küçükbaş hayvan var mıdır, varsa sayısı kaçtır?

Böyle bir durumun ispatlanması sonucunda tesis ile ilgili yapılacak işlemler nelerdir?

ifadelerini kullanmıştı.





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MHP'li belediye tesisin çevreci olduğunu iddia etmişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömdüğü iddiasıyla Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tesisin çevreci olduğunu iddia ederek, “Manisa’mızın 40 yıllık çöp sorununu çözecek Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisimiz, toplam 440 dönümlük arazi üzerine kurulmuş olup günlük 650 ton çöp işleme kapasitesine sahiptir. Peki bugüne kadar ne yapılıyordu? Toplanan çöpler merkezde ve ilçelerimizde vahşi depolama alanlarına götürülüp istifleme usulüyle biriktiriliyordu. Biz bugün buna son veriyoruz. Merkezin yanı sıra ilçelerimizin çöpleri de, kuracağımız transfer istasyonlarından alınarak semi treyler vasıtası ile bu tesise getirilecek. Mekanik ayrıştırma tesisinde el değmeden metal, plastik, alüminyum, poşet, kağıt-karton gibi geri dönüşebilir atıklar ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. Kompost üretilebilir nitelikli organik atıklar da membran kompost alanına gönderilecek. Kompost tesisinde gübre üretilecek ve üretilen gübre, belediyemizin park bahçe işlerinde kullanılacak” diye konuşmuştu.

Tesis, döneminin en büyük yatırımı olarak lanse edilmişti.

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Manisa ve İzmir il sınırında

Öte yandan Manisa ve İzmir şehir sınırları arasında D-250 karayolu üzerinde bulunan katı atık tesisinden olumsuz etkilenen İzmirli köylüler, katı atık tesinin sıvı atıklarından rahatsız olduğunu ve küçükbaş hayvanlarının olumsuz etkilendiği söyleyerek tesisle ilgili çalışma yapılmasını istemişti. Öte yandan Manisa sınırında bulunan köylerin muhtarları ise tesisin kendileri için kazanç kapısı olduğunu iddia ederek çevre problemlerini görmezden gelmişti.