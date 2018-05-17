Cumhuriyet sokakları yenileniyor, Karşıyaka güzelleşiyor

Yaz aylarının gelmesi ile cadde ve sokaklarda asfalt ve parke taşı kaplama çalışmalarını hızlandıran Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde de yenileme ve onarım çalışmalarına başladı.

Sokakları tek tek elden geçiren ekipler, hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarını tamamlama noktasına getirdi. Başkan Akpınar, “Daha yaşanabilir bir Karşıyaka için var gücümüzle hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.



MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının başlaması ile birlikte asfalt serim ve parka kaplama çalışmalarına hız verdi. İlçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 6681, 6691 /92 /93 / 94 numaralı sokakları da baştan sona yeniledi.



PARKE TAŞLAR ŞANTİYEDE ÜRETİLİYOR

Önce enerji hatları elden geçirildi. İZSU tarafından su kanalları yenilendi. Yollar ve sokaklar imar planlarına göre yeniden düzenlendi. Tüm çalışmalarda; belediye tesislerinde üretilen parke ve kilit taşları kullanıldı. Hem araç hem de yaya trafiğini rahatlatacak düzenlemeler Cumhuriyet sakinlerini de memnun etti.



HEM HİZMET HEM TASARRUF

Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Fiziki yatırımlar ve altyapı hizmetlerimizle Karşıyakamızın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızda kullanılan parke taşları şantiyemizde üreterek, bir yandan da önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürme ilkemiz doğrultusunda, ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam edecek, tüm eksiklikleri ve ihtiyaçları gidereceğiz” dedi.