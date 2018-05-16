Zeydan Karalar’dan İsrail protestosu

Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden silahsız Filistin halkı üzerine İsrail askerlerinin ateş açarak katliam yapması Adana’da Seyhan Belediyesi çalışanları tarafından protesto edildi.



Açıklamayı yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Filistin Halkı zalimin zulmü karşısında canını vermiş ancak özgür duruşundan ve Kudüs’ten taviz vermemiştir” dedi.

14 Mayıs 2018 günü dünyanın gözleri önünde İsrail ordusu tarafından yapılan katliam Adana’da protesto edilirken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail sert bir şekilde kınandı.

Seyhan Belediyesi çalışanları bir araya gelerek kınama mesajı yayınladı. Açıklamayı çalışanlar adına Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar okudu. Filistin Halkının yalnız olmadığını vurgulayan Başkan Karalar, Filistin halkının ne özgürlüğünden nede mücadelesinde canı pahasına vazgeçmediğini söyledi.



Başkan Zeydan Karalar, ”14 Mayıs 2018 günü dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanmıştır. Yaşanan bu vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden silahsız Filistin halkı üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açılarak onlarca Filistinli hunharca katledilmiş, binlercesi de yaralanmıştır. Unutulmamalıdır ki Filistin halkı yalnız değildir. Kudüs’te ABD’nin ve İsrail’in ortaklığında işlenen bu insanlık suçunu, masum halka kurşun sıkan İsrail’i lanetliyor ve kınıyoruz.



Devletlerarası diplomasi, toplumların can güvenliği ve yaşam standartlarını korumak için vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası hukuk ve diplomasiyi yok sayarak; tüm kınamalara rağmen aldığı karar, yıllardır zulüm gören Filistin halkını bir kez daha ve namlunun ucunda itmiştir. Filistin Halkı, bir kez daha zalimin zulmü karşısında canını vermiş ancak özgürlük duruşundan ve Kudüs’ten taviz vermemiştir.



Seyhan Belediyesi çalışanları olarak Filistin Halkının onurlu mücadelesinin arkasında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İsrail’in vahşi ve insanlık dışı saldırısında şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazi olanlara acil şifalar diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’i tüm insanlık adına şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.



Açıklamanın ardından belediye çalışanları ve Başkan Karalar slogan atarak Filistin halkının yalnız olmadığını haykırdı.