Seyhan'ın Kent Meydanı Projesi'ne ödül

Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan ve Adana’nın en büyük projelerinden olan “Kent Meydanı” projesi İstanbul’da Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Vizyon ödülünü aldı.

ÖDÜLÜ BAŞKAN KARALAR ALDI

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Vizyon ödülü Seyhan Belediyesi’ne gitti. Tasarlanan meydan projesi ile ödül layık görülen Başkan Zeydan Karalar yerel yönetimlerde fark yaratması ile bilinirken Başkan Karalar’a ödülünü Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen takdim etti.

KENT MEYDANI VİZYON ÖDÜLÜNÜ ALDI

Jüri ödül gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:

“Kentleri yaşanır kılan meydanlarıdır. Türkiye’de meydanların yok edildiği bir belediyecilik anlayışının tersine Seyhan’da farklı bir kentleşme anlayışı ortaya çıktı. Adana'da 40 bin metre karelik kent meydanı yaparak yeni bir vizyon ortaya koyan belediye başkanına jüri ödül verilmesini kararlaştırdı.”

14. KENT VE YAŞAM ÖDÜLLERİ

Sanko Holding ana sponsorluğunda, Armada Hotel’de, düzenlenen 14. Kent ve Yaşam Ödülleri törenine, kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Ödül alanlar arasında KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başakşehir Belediye Başkanı Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, TÜRSAB Başkan Vekili Hasan Erdem ve Hamit Demir, Nazmi Arıkan, Turgut Torunoğulları gibi iş dünyasının önemli isimleri ile sanat dünyasında Yusuf Benli yer aldı. Aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 40 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak gösteriliyor.

Gazeteci Celal Toprak tarafından, kanal ekonomi’de yayınlanan Kent ve Yaşam programı kapsamında verilmekte olan ödüller, alanında Oscar olarak nitelendiriliyor. Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacıyla verilmekte olan Geleneksel Kent ve Yaşam Ödülleri, doğru iş yapmış kişi ve kurumların buluşma noktası haline geldi.