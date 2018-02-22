Fas’ta kazandığı ödülünü Başkan Selvitopu’na getirdi

Karabağlar’da ebru, tezhip ve minyatür çalışmaları yapan ve geçtiğimiz aylarda belediye sanat galerisinde sergi açan sanatçı Alev Akın, Fas’ta kazandığı “Hero Award” ödülünü Başkan Selvitopu’na getirerek mutluluğunu paylaştı.

Resim dalında girdiği yarışmalarda birçok ödül kazanan, aynı zamanda Türk süsleme sanatları adı altında ebru, tezhip ve minyatür çalışmaları yapan sanatçı Alev Akın, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu ziyaret etti. Ziyarette Akın, Fas’ta düzenlenen Taza Sanat Bienalinde kazandığı “Hero Award” ödülünü de getirerek mutluluğunu paylaştı.

"Kapımız her zaman açık"

Sanata ve sanatçıya kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Alev Akın’ı kazandığı ödülden dolayı tebrik ederek başarı diledi. Karabağlar Belediyesi olarak sanata, bilime, kültüre önem verdiklerinin altını çizen Başkan Selvitopu, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Ebru çalışması hediye etti

Eserlerini yaparken tüm hayatını kapsayan tecrübelerinden ilham aldığını söyleyen Akın ise, Başkan Selvitopu’na sergilediği eserler arasında yer alan özgün ebru çalışmasını da hediye ederek teşekkür etti.