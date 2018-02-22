Yürüyen Köşk'ün konuğu Faruk Tezcan'dı

Tema Vakfı Yalova il temsilcisi Faruk Tezcan’ın konuk konuşmacı olarak yer aldığı ‘Yalova’da Çevre ve Kentçilik Bilinci’ isimli söyleşiye Yalova Belediye Başkanvekili Ahmet Barış Eroğlu ile birlikte sivil toplum kuruluşları da dinleyici olarak katıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan Tema Vakfı Yalova il temsilcisi Faruk Tezcan, son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri, susuzluk, çevre, hava kirliliği, katı atık, arıtma ve ilimizde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gibi Yalova’yı da yakından ilgilendiren birçok güncel konuda katılımcıları bilgilendirdi. Yaşanan iklim değişikleri ve susuzluk probleminin önümüzde ki yıllarda artacağına dikkat çeken Tezcan; “Laledere köyü bölgesinde yapılacak olan OSB’lerin ardından bu bölgeye kurulacak olan tesislerin su ihtiyaçları maalesef ilimizde su sıkıntısını büyük bir ölçüde artıracak. Şimdi bu konuşmuş olduğumuz sıkıntıları önümüzdeki yıllarda daha da çok yaşayacağız. Yetkili mercilerin kısa sürede bu durumu çözmesini biz TEMA olarak temenni ediyoruz” dedi.