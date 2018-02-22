Çukurova'dan köy okuluna anlamlı yardım

Çukurova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aladağ’da bulunan Aladağ Kıcak Şehit Arif Mamış İlköğretim Okuluna giderek öğrencilere kıyafet yardımında bulundu. İhtiyaç sahibi öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Çetin, “Geleceğimizin garantisi çocuklarımızın hayatlarına değer katmayı, onlara hayallerinin peşinden gidebilmeleri için umut veren adımları hayata geçirmeyi çok önemsiyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştıracak, onlara umut verecek bir dokunuşta bulunmanın yarattığı manevi değer ise bizim için ölçülemez. Eğitime olan katkılarımız da artarak devam edecektir” dedi.

ÇUKUROVA’DAN KÖY OKULUNA YARDIM

Adana Çukurova Belediyesi bünyesinde 3,5 yıl önce kurulan Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor. Belediye Başkanı Soner Çetin’in talimatıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve giyim yardımında bulunan Çukurova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra öğrencilere de çeşitli yardımlarda bulunuyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımının ardından gıda ve giyim yardımına başlayan Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü köy okullarını kapsayan giyim yardımlarını sürdürüyor. Çukurova Belediyesi yetkilileri Özel Mektebim Okulu öğrencileri ile birlikte Aladağ Kıcak Şehit Arif Mamış İlköğretim Okulu’na giderek eğitim gören ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye giyim yardımı yaptı. Çukurova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve Mektebim öğrencileri içerisinde mont, kazak, eldiven, atkı gibi giyim ihtiyaçlarını çocuklara dağıttı. Yapılan yardım nedeniyle sevinçleri yüzlerinden okunan çocuklar yetkililere teşekkür etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYATLARINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dar gelirli öğrencilere yönelik yardımlarının sürdüğünü söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Aladağ’da köy okulunda okuyan 120 ihtiyaç sahibi öğrenciye giyim yardımı yapıldı. Mektebim Okulları ile birlikte destek verdiğimiz çocuklarımıza yapılan yardım çocuklarımızı çok mutlu etti. Gıda Bankası ve Hayır Çarşısından ihtiyaç sahibi insanlara yardımlar düzenli olarak yapılıyor. Zor durumdaki ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşların da ev eşyalarını evlerine kadar teslim ediyoruz. Belediyemiz her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecektir” dedi. Göreve geldiği günden bu yana ihtiyaç sahibi öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ve eğitime katkıyı çok önemsediklerini ifade eden Çetin, “Çukurova’nın Filizleri' projemizle, ihtiyaç sahibi öğrencilerle yardımseverler arasında köprü görevi oluşturduk. Geleceğimizin garantisi çocuklarımızın hayatlarına değer katmayı, onlara hayallerinin peşinden gidebilmeleri için umut veren adımları hayata geçirmeyi çok önemsiyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştıracak, onlara umut verecek bir dokunuşta bulunmanın yarattığı manevi değer ise bizim için ölçülemez. Eğitime olan katkılarımız da artarak devam edecektir” diye konuştu.