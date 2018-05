Zeydan Karalar'dan Anneler Günü mesajı

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Annelerin bizim ilk öğretmeniz, doğumdan itibaren yol göstericimiz olduğunu belirten Başkan Karalar, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Başkan Zeydan Karalar mesajında;



“Hayatımız boyunca destekçimiz, yol göstericimiz olan her şeyden önce karşılıksız sevgi ve fedakârlığın en büyük simgesi annelerimizdir. Ne iş yaparsak yapalım, kaç yaşında olursak olalım doğduğumuz ilk andan itibaren annelerimiz varlığı ile öğrettikleri ile en büyük dayanağımızdır. Bir insan hangi yaşta olursa olsun annesinin güvenli omzuna daima ihtiyaç duyar. Bilir ki yanlış da yapsa, ona her zaman açık sığınacak bir limanı vardır. Annelerimiz fedakârdır, annelerimiz cefakârdır. Bizleri dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren, sevgiyi, saygıyı öğreten annelerimizi sadece belirli günlerde değil her an hatırlamalıyız. Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakârlığı karşılıksız yapan annelerimizin “Anneler Günü”nü bu düşüncelerle kutluyor, bütün annelerin sevgi ve şefkat dolu ellerinden öpüyor en derin saygılarımı sunuyorum”