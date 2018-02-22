Bitirme Çalışması 'Tarihi Kapı' oldu

Bitirme çalışması olarak yapılan ve Urla Belediyesi girişinde sergilenmeye başlanan kapı, Nisan ayında Uluslararası Enginar Festivali Sahnesi’nde de sergilenecek.

Geçtiğimiz yıl Enginar Festivali sahnesinde bulunan ahşap tasarımlara imzasını atan Halil Alişan, Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kursa katılanları eğitti. Kursu tamamlayanlara belgeleri Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar tarafından verilirken, tarihi bir kapı örneği “ev ödevi” olarak parçalar halinde 4 aylık sürede kursiyerlerce yapıldı. Sanatçı Alişan’ın birleştirdiği kapı, Urla Belediyesi’ne armağan edildi. Başkan Sibel Uyar’a sürpriz yapan kursiyerlere teşekkür ederken, estetik bir tasarıma da imza atılmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Kurs devam edecek

Halil Alişan, açılan kursların sürmesini isteyen öğrencileri ve yeni katılacak olan adaylarla birlikte Urla kenti için bazı çalışmalar yapmak istediklerini söyledi. Başkan Sibel Uyar, Urla Belediye Binası’nın tarihi bölümünde duvara asılacak 3 adet yazı ve fotoğrafın çerçevesini Sanatçı Halil Alişan ve kurs öğrencilerinin tasarlayıp, yapmalarını önerdi.

Müzelerimiz açılacak

Restorasyonu biten ve “Sabun ve Hamam Müzesi” olarak açılacak olan Hersekzade Hamamı’nda el sanatlarına yönelik bir atölyenin de yeralmasının planlandığını belirten Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Tarihi Artidi Köşkü’müz de restore ediliyor. Bu köşkü de Kent Müzesi biçiminde konuklarımıza açmak istiyoruz. Urla’nın içine gelen konuklarımızı burada tutabilecek mekansal düzenlemeler yapıyoruz. Bu çalışmalara ek olarak şehir merkezindeki alanda da yapıların iyileştirilme çalışmaları başlıyor” dedi.