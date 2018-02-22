'Tombi' sınıfına geri dönüyor!

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencilerinin sınıflarında beslediği ve bir velinin endişesi üzerine sınıftan uzaklaştırılan ‘Tombi’ isimli kedi, öğrencilerin yanındaki yerine yeniden kavuşacak. Tombi sınıflarından çıkarılırken, ağlayan ve kedi için mektupÿyazan öğrenciler, bu haberle büyük sevinç yaşadı.

Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde bakılan ve ‘Tombi’ ismi verilen kediyi, kendilerini sürekli sınıflarına kadar takip etmesi üzerine sınıf içinde beslemeye başladı. Öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, öğrencilerinin ‘Tombi'ye olan sevgisini görünce, okul yönetimiyle konuşup, kedinin sınıfta barındırılmasını sağladı. ‘Tombi’, 1 hafta, 3-C sınıfı öğrencilerinin dersliğinde kaldı. Bazı öğrenciler, ‘Tombi'yi beslemek ve onunla vakit geçirmek için okula vaktinden önce geldi. Bir süre sonra sınıftaki 33 öğrencinin velilerinden sadece biri, öğretmen İvaşçu ile okul yönetimine bazı çocukların alerjisi olabileceği endişesini dile getirdi. Bunun üzerine ‘Tombi'nin sınıfta beslenmesine ve barındırılmasına son verildi. Kediyi öğrenci velisi Nilay Coşardemir sahiplendi. ‘Tombi’, Coşardemir'in evindeyken, kilo vermeye başladı. Kedinin aşırı kilo vermesinden endişelenen Coşardemir, durumu öğretmen İvaşçu'ya bildirdi. Bunun üzerine, evinde 3 kedisi bulunan İvaşçu, ‘Tombi'yi de yanına aldı.

“Çocuklar üzerinde olumlu etkisini gördük”

Durumdan haberdar olan İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenciler için sağlık sorunu oluşturup, oluşturmayacağı kontrol edildikten sonra ‘Tombi'nin sınıfa tekrar alınmasını ve öğrencilerin yanında kalmasını söyledi. ‘Tombi'nin okul bahçesinde besledikleri 9 kediden farklı olduğunu belirten sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu, şunları söyledi:

"Sokağa atılmış bir kedi olduğunu düşünüyoruz; çünkü insanlara çok kolay yaklaşıyor, çok kolay güveniyordu. Sabahları benim sınıfımdaki çocuklar, sıra olduklarında ilginç bir şekilde onları tanıyordu ve onların peşinden sınıfa geliyordu. Tüm aşılarını ve kontrollerini yaptırdık, karnesini çıkarttık ve kendisini sınıfta misafir etmeye başladık. O günlerde zaten hava da çok soğuktu. Çocuklar üzerindeki olumlu etkisini gördük, velilerden çocukların okula daha bir istekle geldiğini yönünde çok olumlu yorumlar aldık. Sonrasında ben, ‘Tombi'nin misafirliğe devam etmesini istedim. Gidince çok üzüldüler; ancak onları 'Tombi'nin bir evi olmasını, sıcak bir yuvaya kavuşmasını istemez misiniz?' diyerek ikna ettim."

Daha sonra ‘Tombi'nin, kendisinin de tanıdığı velilerden Nilay Coşardemir'e verildiğini anlatan İvaşçu, "Arkadaşımız, bilinçli olduğu için ‘Tombi'nin hiçbir şey yememesinden ve aşırı kilo vermesinden korkmuş; 3 gün boyunca hiçbir şey yememiş. Sonra onu aldım ve evime, diğer kedilerimin yanına getirdim. Fakat burada da çok mutlu olmadı. Daha sonra ‘Tombi'nin gerçek yerinin, öğrencilerin yeri olduğunu anladık. İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi'ye, konu üzerindeki ilgisi için çok teşekkür ediyorum. ‘Tombi’ için okulda bir yaşam alanı oluşturup, tekrar çocuklarda buluşmasını sağlayacağız" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Aydoğdu ise ‘Tombi'nin öğrencilerle iyi ilişki kurduğunu ve bu ilişkiyi çok değerli bulduklarını vurgulayarak, çocukların mutluluğunun, kendilerinin mutluluğu olduğunu söyledi.

“Ona mektuplar yazdık”

İlkokul öğrencilerinden Azra Akbunar, ‘Tombi'nin kendilerini rahatsız edebilecek hiçbir harekette bulunmadığını belirtip, "Çok güzel ve uysal bir kediydi. Bizim bebeğimiz gibi olmuştu. Öğretmenimiz gideceğini söyleyince çok ağladık; ona mektuplar yazıp, resimler çizdik. Geleceğini duyunca da çok mutlu olduk" dedi.

Berilsu Tütüncü isimli öğrenci ise ‘Tombi'nin kendilerini tanıdığını ve görünce takip ettiğini anlatarak, "Yemeklerini hocamız alıyordu, biz de suyunu veriyorduk. Gidecek, diye çok üzülmüştük; ama öğretmenimiz bir yuvaya sahip olacağını söylediğinde de sevinmiştik. Şimdi dönecek olmasından ötürü çok mutluyuz" diye konuştu.