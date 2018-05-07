Seyhan'dan ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye

Kura çekimi sonrası elektrikli tekerlekli sandalyeler kurada ismi çıkanlara teslim edildi.

NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİ

Adana’da gönüllü bireyler tarafından kurulan ve tamamen gönüllük esasına göre çalışan 7 art 2 sivil inisiyatif grubunun başlattığı çalışma çerçevesinde alınan 10 adet elektrikli tekerlekli sandalye Seyhan Belediyesine başvuran ve acil ihtiyacı olan kişiler arasında yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu.

Kura sonrası konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Arkadaşlar önemli bir iş yaptı. 10 sendeliye dağıtılacaktı en acil kişiler arasında kura çekmeyi daha doğru bulduk.”ifadelerine yer verdi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Sosyal sorumluluk adına kurulan ve tamamen gönüllü bireylerden oluşan 7 art 2 grubu adına konuşan Yeliz Doğramacılar ise Adana’ya sahip çıkacak sosyal projeler yapmak istediklerini söyledi.

Doğramacılar, “ 7 art 2 olarak Adana ya sahip çıkıp sosyal sorucululuk projeleri yapmak istiyoruz. Bu sosyal sorumluk projesinde Seyhan Belediyesi bize çok destek oldu. Başkanımız Zeydan Karalar ve tüm ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkürler. Onların önderliğinde 10 kişiye akülü tekerdeki sendeliye dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ”şeklinde konuştu.

KURADA İSMİ ÇIKANLARA TESLİM EDİLDİ

Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrası elektrikli tekerlekli sendeliye almaya hak kazanan engelli bireylere tekerlekli sandalyeleri dağıtıldı. Burada Konuşan Başkan Karalar, “Ben her akülü tekerlekli sendeliye dağıttığımda bunu yaşıyorum. Sadeliye verdiğimiz kardeşlerimizin mutluluğunu görünce bende mutlu oluyorum. 7 art 2’nin ne kadar önemli bir iş yaptığını görüyoruz hepsini kutluyorum. Seyhan Belediyesi her şeyde olduğu gibi burada farkını hissettiriyor. Bizim kadar akülü sandalye dağıtan yok. Yakında 200 e yakın araba dağıtacağız. Ramazan Bayramı’nda evlatlarına, arkadaşlarına yeni araçları ile gidecekler” ifadelerine yer verdi.

UTLU: DİLERİZ Kİ BU PROJELER TABANA YAYILIR

Yapılan projeler ile ilgili bilgi veren 7 art 2 üyesi Orçun Utlu, yapılan işin doğru bir şekilde yerine ulaşmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Utlu,”Yaptığımız çalışmalar ve topladığımız yardımlar ile ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sendeliye aldık. Bu bizim için çok büyük bir içsel mutluluk. Ve bu mutluluğu sizlerle paylaşıyor olmak mutluluğumuzu kat kat arttırıyor. Dileriz ki; bu projeler tabana daha çok yayılır ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşır. Bu konuda ben sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalardın ardından akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi.