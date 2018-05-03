Sancaklı’da 'Balköy Kahvaltı Evi' açılıyor

Doğal köy atmosferinde, organik ürünlerle kahvaltı keyfi sunacak mekan, 5 Mayıs’ta törenle faaliyete geçecek.

TÖREN 5 MAYIS’TA



Karşıyaka’nın Sancaklı Mahallesi’nde bulunan ve Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi tarafından işletilen “Bal ve Arı Ürünleri Ambalajlama, Paketleme ve Depolama Tesisi” bünyesinde yeni bir kahvaltı evi kuruldu. Üreticilerden alınan bal ve yan ürünlerini tesiste “Balköy” markası ile ambalajlayan ve tüketiciyle buluşturan kadınlar, artık organik kahvaltı hizmeti de verecek. 5 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak açılış törenine katılmak isteyenler için, saat 09.30’da Karşıyaka Belediyesi önünden araç kaldırılacak.

DOĞAL KÖY SOFRALARI

Balköy Kahvaltı Evi’nde; kadınların kendi elleriyle hazırlayacağı bazlama, pişi, reçeller ve çeşitli kahvaltılıkların yanı sıra, üreticilerden temin edilecek organik sebze, zeytinyağı ve yumurta gibi ürünlerle doğal köy sofraları kurulacak. Tesiste hazırlanan ballar da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olacak. Bahçesinde çocuk oyun parkının da yer aldığı mekan, haftanın her günü misafirlerini ağırlayacak. Onlarca kadına yeni kazanç kapısı açılırken; İzmirliler de hem hesaplı hem de doğal kahvaltı keyfi yaşayabilecek.

“DAYANIŞMANIN GÜCÜ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Alanında Türkiye’nin en büyük kooperatiflerinden biri haline gelen Karşıyaka Belediyesi Kadın Kooperatifi, yine örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Ege Orman Vakfı tarafından kurulan ve imzalanan protokolle kooperatifimize geçen bal tesisi bünyesinde, keyifli bir kahvaltı evini halkımızın hizmetine açıyoruz. “Balköy Kahvaltı Evi”nin açılışına katılmak ve kadın dayanışmasının gücüne tanıklık etmek isteyen herkesi törenimize bekliyoruz” dedi.