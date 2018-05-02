CHP'li başkan annesiyle sahneye çıktı

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, kurs sezonunu muhteşem bir Türk Sanat Müziği konseriyle tamamladı.

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar da kursiyerler arasında yer alan annesi ile birlikte sahneye çıktı.

BİLGE ÇINARLAR SAHNEDE



Karşıyaka Belediyesi tarafından, her yaştan vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla açtığı eğitim, kurs, eğlence ve hobi merkezleri, sezon sonu gösterileri ile coşku yarattı. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde Türk Sanat Müziği eğitimi alan kursiyerler muhteşem bir konsere imza attı. 80 kursiyer, salonu dolduran sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da kursiyerler arasında yer alan annesi Sebahat Akpınar ile birlikte sahneye çıktı. Anne- oğul ‘Yiğidim Aslanım’ şarkısını birlikte söyledi. Merkezde Türk Halk Müziği eğitimi alan kursiyerlerin aynı sahnede verdiği konser de büyük beğeni kazandı.

NERGİZ MAHALLE ŞENLİĞİ



Karşıyakalı kadınların uğrak mekanlarından Mahalle Merkezleri de yazı sergi ve gösterilerle karşıladı. El emeği göz nuru ürünler, Nergiz Şenliği ile beğeniye sunuldu. Başkan Akpınar ve eşi Zehra Akpınar da sergiyi gezenler arasındaydı.

ETKİNLİKLER SÜRÜYOR



Ayrıca, İnönü Mahalle Merkezi Tiyatro Topluluğu 4 Mayıs saat 20.00’de Çarşı Kültür Merkezi’nde ‘Bindik Bi Alamete’ oyununu sahneleyecek. Merkezdeki yıl sonu gösterileri ise 8 Mayıs’ta gerçekleşecek. Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki diğer mahalle merkezleri de Mayıs ayı boyunca birbirinden renkli yıl sonu sergi ve gösterilerine imza atacak.

HER KESİME HİZMET



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi kursiyerlerimizin muhteşem konserini gururla dinledik. Emeği geçen tüm değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mahalle merkezlerimizde hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen kadınları da yürekten kutluyorum. Ulu Önderimizin sözlerini rehber edinerek, hiçbir zaman yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.