Zeydan Karalar işçilerle beraber halay çekti

Kutlama törenine katılan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da işçilerle birlikte halay çekerken; “Halay çekmeyi bilmem ama işçinin hakkını bilirim, işçi hakkını korumayı bilirim” dedi. Karalar, 10 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile taşeron işçiler için yapılacak olan işçi konutlarının temelini atacaklarının müjdesini de verdi.

İŞÇİ DOSTU BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ

1 Mayıs Emek ve Dɑyɑnışmɑ Günü’nü Seyhan Belediyesi temizlik işçileri şantiyesinde kutlandı. Halaylar çekip oyunlar oynayan işçiler gönüllerince eğlendi. Etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da katıldı.

İşçilerin bayramını kutlayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisinin emekten ve emekçiden yana olduğunu belirterek 10 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılım ile taşeron işçiler için inşa edilecek 360 dairelik işçi konutlarının temelini atacaklarını söyledi. işçilerle halayda çeken Başkan Zeydan Karalar, “Halay çekmeyi bilmem ama işçinin hakkını bilirim” dedi.

1 MAYIS VERİLMİŞ DEĞİL KAZANILMIŞ BİR BAYRAMDIR

1 Mayıs tarihinin önemine vurgu yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 Mayıs’ın verilmiş değil kazanılmış bir hak olduğunu söyledi. Başkan Zeydan Karalar,”1 Mayıs alın size bayram olsun diye verilen bir bayram değil. Büyük mücadeleler, büyük bedeller ödeme sonucu işçinin emekçinin hakkı ile aldığı bir bayramdır. Emekçinin, ter dökenin hakkını aldığı bir bayramdır. 1 Mayıs dünyada kutlanan en büyük emekçi bayramıdır. Hepinizin bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KARALAR İŞÇİLERLE HALAY ÇEKTİ

Konuşmaların ardından Başkan Zeydan Karalar temizlik işçileri ile birlikte halay çekerek 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.