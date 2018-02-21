Can Dostlar ‘Veteriner Zabıtası’na Emanet

Hayvan hakkı ihlalleri ile mücadele etmek amacıyla kurulan Karşıyaka Belediyesi Veteriner Zabıtası, 3.5 yılda 4 bin 900 şikayet ve olumsuz duruma çözüm sağladı.

Başkan Akpınar, “Can dostlarımıza kötü muameleye taviz vermemiz mümkün değil. Veteriner Zabıtamızla denetim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.

TÜRKİYE’DE İLK

Can dostların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik projeleriyle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, yaklaşık 3.5 yıl önce Türkiye’de ilk kez ‘Veteriner Zabıta Ekibi’ kurdu. Hayvan haklarının ihlali ve sokak hayvanlarına yönelik şiddet gibi olaylar karşısında seferber olan Veteriner Zabıtası, bugüne kadar yaklaşık 4 bin 900 olaya müdahale etti. Bir veteriner zabıtası memuru, veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerinden oluşan ekip, karşılaşılan olumsuzlukların yanı sıra belediyeye gelen şikayetleri de çözüme kavuşturdu.

KÖTÜ MUAMELEYE SIKI TAKİP

Özellikle kötü koşullarda bakılan sahipli hayvanlar için sıkı denetimler gerçekleştirildi. Ön tespitlerin ardından kusuru olduğu belirlenen hayvan sahipleri, Karşıyaka Kaymakamlığı Hayvan Hakları İhlali Komisyonu’na bildirildi. Ayrıca, hayvan sahiplerini bilgilendirmek, duyarlılık göstermelerini sağlamak amacıyla broşürler ve dışkı poşetleri dağıtıldı. Yüzlerce hayvanın aşı karnesi kontrolleri sağlandı. Sokağa terk edilen atlar, ev ve bahçelerde izinsiz olarak beslenen kanatlı hayvanlar için de gerekli işlemler yapıldı.

YAŞAM HAKKINA SAYGI

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Hayvanlarımızın yaşam hakkına saygı duyan ve sağlıklı yaşam şartları oluşturmaya çalışan bir belediye olarak, hayvan hakları ihlallerine geçit vermemiz mümkün değil. Vatandaşlarımız can dostlarımıza yönelik her türlü olumsuzluğu, 324 44 19 - 39 numaralı telefonlardan Veteriner Zabıta Ekibimize bildirebilir” dedi.