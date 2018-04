Zeydan Karalar'dan 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dɑyɑnışmɑ Günü’nü nedeni ile bir mesaj yayınlayan ve “Emek en yüce değerdir” diyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her yıl olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta alanlarda olacağını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar;

“Dünyanın çoğu yerinde 'Emek Bayramı' olarak geçen 1 Mayıs, sloganlarla işçinin ve emeğin asıl olduğunun haykırıldığı günüdür. 1 Mayıs'ın tarihi, eşitlik, özgürlük ve toplumsal mücadelelerin tarihidir. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri kötü çalışma koşulları ve işsizliktir. İstihdam arttırılmadan, ekonomik koşullar düzeltilmeden halkımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi de söz konusu olamayacaktır. Bu bakımdan sosyal adaletin sağlanması ülkemiz için önemli bir zorunluluktur. Sosyal Belediyecilik anlayışımızın gereği olarak, çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olacağımızı belirtmek isterim. Bizler emekten, emekçiden yanayız. Her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olmaya gayret gösteriyorum. Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs'ta da emekçi arkadaşlarla birlikte alanlarda olacağım. Bizler yüzü emeğe dönük insanlarız. En yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde tüm işçilerimizin yanında olduğumu ifade etmek isterim. Belediye olarak işçinin alın terinin, üreterek çalışmanın gücü ile haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dɑyɑnışmɑ Günü’nü kutlarım” idelerini kullandı.