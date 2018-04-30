Resul Dindar ‘çocuklar için’ sahnede

Karadeniz müziğinin sevilen temsilcilerinden Resul Dindar, Karşıyaka Belediyesi’nin Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi’ne destek olmak amacıyla 3 Mayıs’ta Karşıyaka’da sahneye çıkacak. Konserin biletleri ‘kırtasiye malzemesi’ karşılığında temin edilecek. Gecenin tüm geliri, ihtiyaç sahibi çocukların temel gereksinimleri için harcanacak.

PROJE 5 BİN ÇOCUĞA DOKUNDU



Karşıyaka Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi çocukların temel gereksinimlerini karşılamak için başlatılan Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi, bugüne kadar, Karşıyaka başta olmak üzere, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden 5 bin çocuğa ilaç oldu. Hayırseverlerin destekleriyle yürütülen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye, kıyafet, ayakkabı gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandı. Türkiye’nin dört bir yanından okullara 23 Nisan kutlama malzemeleri, satranç takımları gönderildi.

KONSERİN GELİRİ ÇOCUKLARA!



Karşıyaka’dan başlayarak kısa sürede Türkiye’ye yayılan Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi’ne bir destek de sevilen sanatçı Resul Dindar’dan geldi. Karadeniz müziğinin sevilen temsilcilerinden Dindar, 3 Mayıs Perşembe akşamı, saat 20.00’de, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Konserin biletleri, kırtasiye malzemeleri karşılığında belediye birimlerinden temin edilebilecek. 364 14 28, 399 43 39 ve 0850 477 39 49 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecek. Konserin tüm geliri, ihtiyaç sahibi çocuklar için harcanacak.

“PROJEYE KATKI KOYMAYA DAVET EDİYORUM”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Yerel yöneticilikteki temel felsefemiz çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamaktır. Çünkü bir çocuğun gülümsemesi, dünyanın en güzel şeyidir. Bir çocuk gülümsemesi bu ülkede barışı, dostluğu ve dayanışmayı getirecektir. Bu projeyle el ele vererek evlatlarımızın gülüşlerini hep birlikte çoğaltıyoruz. Duyarlı tüm hemşerilerimi, bu projeye destek olmaya ve konsere katılmaya davet ediyorum” dedi.