Başkan Pekdaş’tan esnaf odalarına ziyaret

Geçen hafta İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve yeni seçilen yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Pekdaş, önceki gün üç oda başkanını daha makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretlerine ilk olarak İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı’dan başlayan Pekdaş, oda yönetiminin sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Bazı korsan okul servislerinde yaşanan kötü olayların servisçi esnafının tümünün üzerine yıkılmak istendiğinden dert yanan Bostancı, öğrenci taşımacılığının çok ulvi bir görev olduğunu, bu nedenle servis işinin ehline verilmesi gerektiğini belirtti.

"BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPIYORSUNUZ"

Başkan Pekdaş’ın ziyaretlerindeki ikinci durak ise İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Nejdet Durmuş oldu. Durmuş ve yeni yönetimini ziyaret eden Pekdaş, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Geçmiş dönem Konak Belediye Meclis üyesi de olan Durmuş, İzmir’de fırıncı esnafının sorunlarını çözmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Pekdaş’a ziyareti için teşekkür eden Durmuş, “Güzel ve başarılı çalışmalarınızdan ötürü sizi ve ekibinizi kutluyorum. Konak’ta bu dönem önemli çalışmalara imza attınız. Bunu eski bir meclis üyesi olarak çok daha iyi görüyorum” dedi.

"İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Başkan Pekdaş gün boyu süren Oda ziyaretlerinde son olarak İzmir Otel, Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen ve yeni yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan Oteller Sokağı’yla ilgili talepler gündeme geldi. Tarihi Anafartalar Caddesi’ne komşu olan sokağın geçmişten bugüne İzmir’e gelen misafirlerin ağırlandığı bir nokta olduğunu dile getiren Gönen, burada bulunan otel ve pansiyonların tanıtımının yapılması adına belediye ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Bir çoğu tarihi yapı olan konaklama mekanlarının görünürlüğünün artırılması adına çalışmalar planladıklarını dile getiren Gönen, bu konuda Konak Belediyesi’nden destek beklediklerini vurguladı. Başkan Pekdaş da belediye olarak kentin yararına olan her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.