Seyhan’da sokak hayvanları aç kalmayacak

Sosyal demokrat belediyecilikte örnek hizmetlere imza atan Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, hayvan severlere de destek olmaya devam ediyor. 7 bölgede 84 noktada sokak canlılarını besleme çalışması yapan belediye yine İlçe sınırları içerisinde yaşayan sokak canlıları için 300 torba kedi ve köpek maması dağıttı.

84 NOKTADA SOKAK CANLILARINI BESLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Seyhan Kent Konseyi Hayvan Hakları Merkezi’nde yapılan dağıtım töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve geldikleri günden bu yana hayvan severlere ciddi anlamda destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, “İnsan olmanın bir gereği de Allahın verdiği tüm güzellikleri korumak kollamaktır. Bunun için sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. İlçe belediyesi olarak sınırlarımız içerisinde 7 bölgede 84 noktada sokak canlılarını besleme çalışması yapıyoruz. Bu bölgelerde her ay 10 bin kilogram tavuk kırıntısı ve yaklaşık 8 bin 500 kilogram ekmek ile yemek artığı bırakıyoruz. Ve hayvan severler için ayda 2 bin 250 kilogram kedi ve köpek maması dağıtıyoruz. Araçlar ve personelimiz ile mesai gözetmeden tüm ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

KARALAR’DAN KISIRLAŞTIRMA MERKEZİ MÜJDESİ

Seyhan Kent Konseyi bünyesinde kurulan hayvan hakları merkezinin önemine vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, kısırlaştırma merkezinin de müjdesini verdi. Başkan Karalar, ”Bu merkez çok iyi oldu. Şikâyetler burayla geliyor ve şikâyetlerin tamamını çözmeye çalışıyoruz. Bir kısırlaştırma merkezi isteniyor. Bu aslında bizim yetkimiz değil ama bizde büyük bir belediyeyiz. Biz büyükşehirden izin aldığımız takdirde onu da çözeceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN KARALAR’A TEŞEKKÜR

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık da Başkan Zeydan Karalar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.