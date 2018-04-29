Evrensel Çocuk Müzesi’nde '200 bin' sevinci

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar, minik Mahmut Mete ve ailesine bir yıllık ücretsiz giriş çeki armağan etti.



12 FARKLI İLDEN ZİYARETÇİ AKINI



Karşıyaka Belediyesi tarafından Yalı Mahallesi’nde hizmete açılan ve alanında Türkiye’nin ilk ve dünyanın ‘Evrensel Değerler’ temalı tek müzesi niteliğini taşıyan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, 7 aylık süreçte 12 farklı ilden 85 farklı okul grubunu ve 7 bin 500 bireysel ziyaretçiyi ağırladı. Dev dinozor maketleri, çeşitli hayvan replikaları, eğitim adaları ve sergi alanlarıyla büyük beğeni kazanan müze, açıldığı günden bu yana 800 okul tarafından ziyaret edildi.



7 AYDA 200 BİN ZİYARETÇİ



Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünde bu hafta sonu 200.000’inci ziyaretçi coşkusu da yaşandı. 4 yaşındaki minik Mahmut Mete, anne Zeliha Şahin Ersoy ve baba Cengiz Ersoy, müzenin açılışından bu yana 200 bininci ziyaretçisi oldu. Aile, müze girişinde Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Eşi Zehra Akpınar tarafından sürprizle karşılandı. Konfetiler eşliğinde müzeye giren aileye çiçek ve bir yıllık ücretsiz giriş çeki hediye edildi.



“GELECEĞE GÜVENLE BAKACAĞIZ”



Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar “Çocuklarımız için yaptığımız müzemiz daha bir yılını doldurmadan 200 bininci ziyaretçisini ağırladı. Bu müzeye ne kadar çocuğumuz gelirse o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü çocuklarımız burada, evreni, saygıyı, sevgiyi, kendi deneyimleriyle öğreniyorlar. Bugün en büyük sorunumuz eğitim. O eğitime ne kadar katkı yaparsak, yarınlara o kadar güvenle bakacağız. Türkiye’nin her köşesinden yurttaşlarımızın müzemize sahip çıkması bizler için gurur verici” diye konuştu.



“MÜZEYİ BİZE KAZANDIRANLARA TEŞEKKÜRLER”



Mahmut Mete’nin Annesi, Zeliha Şahin Ersoy da “Çocuğumuz her fırsatta bu müzeye gelmek istiyor. Buradaki eğitim olanaklarını bizler de çok beğeniyoruz. Bugün ilginç bir sürprizle karşılaştık ve çok mutlu olduk. İzmir’de böyle bir yaşam alanı olduğu için çok mutluyuz. Bu müzeyi çocuklara ve ailelere kazandıran belediye başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” diye konuştu.