Kumbaralar sayesinde artış yaşandı

Yalova Belediyesi tarafından devam eden ‘Saklamıyorum Paylaşıyorum’ projesi mahallelere konan giysi kumbaraları sayesinde büyümeye devam ediyor.

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Umut Merkezleri ve Çözüm Merkezlerine evlerde kullanılmayan kıyafet ve eşyalar vatandaşlar tarafından getirilerek merkez tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyordu. Projeye duyarlılık gösteren vatandaşların artmasıyla beraber Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın talimatıyla her mahallenin merkezi bölgelerine 30 adet giysi kumbaraları kondu. Böylelikle birçok vatandaşUmut Merkezlerine gitmeden kullanılmayan eşyalarını bu kumbaralara atmaya başladı.

Umut Merkezlerine getirilen kıyafet ve eşyalarla birlikte, Kumbaralara atılan malzemeler ise özel araçlarla alınarak Umut Merkezlerine ulaştırılıyor. Burada görevliler tarafından teslim alınan eşyalar personeller tarafından ayıklanıyor, yıkanıyor, ütüleniyor ve raflarda ürün yelpazesine göre yerini alarak ihtiyacı olan herkese sunuluyor.