Kanocular Karşıyaka’da yarıştı

Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Kano Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullararası İzmir İl Birinciliği Yarışları ile Durgun Su ve Deniz Kanoları Yarışları” Karşıyaka’da yapıldı.

İZMİR’İ TEMSİL EDECEKLER



Mavişehir’deki Karşıyaka Belediyesi Su Sporları Merkezi’nin ev sahipliğindeki organizasyon büyük ilgi gördü. Küçük, yıldız ve genç kategorilerinde yapılan yarışlara, İzmir’in dört bir yanındaki 24 okuldan onlarca sporcu katıldı.

Gün boyu süren ve renkli görüntülere sahne olan organizasyon sonunda, ilk 4’e madalya ve kupa takdim edildi. Dereceye giren sporcular, İzmir’i temsilen, Mayıs ayında Sakarya’da düzenlenecek olan Türkiye Kano Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

“SPOR KENTİ KARŞIYAKA”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Her branşta olduğu gibi su sporlarında da marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hedefle kurduğumuz Su Sporları Merkezimizde önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptık. Katılan, dereceye giren tüm çocuk ve gençlerimizi yürekten kutluyorum. Sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

KATILAN OKULLAR



Özel Ege Bilgi Ortaokulu, Süleyman Sami Sarı Ortaokulu, Özel Kent Ortaokulu, Karşıyaka Metin Aşıkoğlu Ortaokulu, Eşrefpaşa Anadolu Lisesi, Ted İzmir Koleji Ortaokulu, Özel Oğuzhan Özkaya Ortaokulu, Özel Çeşme Öbek Boğaziçi Ortaokulu, Çeşme Onaltı Eylül Ortaokulu, Mehmet Hikmet Kaşerci Ortaokulu, Özel Ege Sistem Konak Temel Lisesi, Ilıca Mustafa Bahçeli Ortaokulu, Özel Yaren Özkaya Ortaokulu, Karşıyaka Ortaokulu, Buca Atatürk Spor Lisesi, Çiğli Rotary Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi, Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi, Yahya Kerim Onart Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Karabağlar Özel Fen Bilimleri Hatay Temel Lisesi, Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi, Özel Ege Aktif Temel Lisesi, Özel Güzelbahçe Mektebim Anadolu Lisesi.