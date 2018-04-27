Seyhan'da 1. Kadın ve Yaşam Festivali başladı

Festivalin ilk gününde Elis Dubaz ve Ricardo Moyano konseri gerçekleşti. Etkinliklere Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ile birlikte katıldı.

“MÜCADELEMİZ İNSANLIK İÇİN OLMASI LAZIM”

Kadın ve erkek eşitliğinin önemine vurgu yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu anlamda eşitlik mücadelesinin kadın erkek arasında değil insanlık adına olması gerektiğini ve buna dünyanın ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, “Kadınlarımız güzel işler yapıyor. Tabiatı ile kadınlarımız Türkiye’de Avrupa’daki gibi eş ve eşit olamadı. Biz kadın tarafı belediyeyiz. Kadınlar erkeklerle eş ve eşit olana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu mücadeleyi gerektirir. Biz eşit olalım ve mücadeleyi insanlığın daha iyi olması doğrultusunda el birliği verelim. Dünyanın buna ihtiyacı var. Filmmor şimdiye kadar kadın filmlerini ile ilgili çalışmaları takdire şayandır. Bizde olarla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Daha eşit daha adil bir yayam isteyen tüm kadınlara hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

ELİS DUBAZ VE RİCARDO MOYANO KONSERİ

Açılış konuşmaların ardından Elis Dubaz ile Ricardo Moyano konseri gerçekleşti. Festivalin ilk gününde “Derler ki” isimli serginin açılışı da yapıldı. Festival 29 Nisan tarihine kadar Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde çeşitli etkinliklerle devam edecek.