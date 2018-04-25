Karşıyaka'da spor sahalarında bayram coşkusu

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları spor etkinliklerinde buluşturdu.

Karşıyaka’nın Efsaneleri Spor Tesisleri'nde düzenlenen futbol turnuvasında; Karşıyaka Belediyespor, KSK, Altınordu ve Göztepe'den 2008 doğumlu futbolcular sahaya çıktı. Tek devreli oynanan maçlar sonrası dereceye giren takımlara kupa ve tüm katılımcılara anı madalyası takdim edildi.

OKÇULUK TURNUVASI



1912 Zühtü Işıl Spor Salonu bünyesindeki Demir Elmaağaçlı Okçuluk Salonu’nda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Turnuvası düzenlendi. Karşıyaka Belediyesporlu okçular; minik, yıldız, küçük ve genç kategorilerinde gün boyu yarıştı. Turnuva sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün minik balerinleri de Tay Park’ta sundukları dans gösterisiyle izleyicilerden tam not aldı.

SPOR KENTİNE YAKIŞTI



23 Nisan’da ‘Spor Kenti Karşıyaka’ya yakışır organizasyonlara imza attıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü coşku ile kutladık. Etkinliklere katılan tüm çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Spora büyük önem veren Atamızın izinden gitmeye; sporla, sanatla, bilimle iç içe, aydınlık nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.