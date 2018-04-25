'Hayvan sevgisini erken yaşta aşılamalıyız'

Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yaşam Mücadelesine Ortak Ol Konferansı”na katılan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncel, “Hayvan hakları konusunda yaşadığımız birçok olumsuzluğu ortadan kaldırmak için erken yaşlarda çocuklara hayvan sevgisini aşılamalıyız.” dedi.

Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen “Yaşam Mücadelesine Ortak Ol Konferansı”na katılan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncel, öğrencilere Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nin çalışma sistemi hakkında bilgiler verdi.



Geçici Hayvan Bakımevi’ne gelen her hayvanın kaydının tutulduğuna dikkat çeken Tuncel, “Bu yüzden bizim kurduğumuz sistem, Türkiye’de birçok yere örnek oluyor. Birçok belediye bize gelip kendi ilçelerinde bunu nasıl yapabileceklerine dair bizden bilgi alıyorlar.” şeklinde konuştu.

Hayvanların İhtiyacını Karşılayan Yerler Kurmalıyız

Konferansta yaptığı konuşmada, önemli olanın hayvanların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan ve kendilerini güvende hissedebileceği işlevsel yerler kurabilmek olduğunu söyleyen Ertuğrul Tuncel, “Beylikdüzü Belediyesi olarak Geçici Hayvan Bakımevi’nde; röntgen, hemogram, biyokimya testi, yoğun bakım imkanları ve işini severek yapan veteriner hekim arkadaşlarımızla yaklaşık 900 hayvana hizmet veriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Personel Seçimi Çok Önemli

Konuşmasında, Geçici Hayvan Bakımevi’nde ‘çalışan’ faktörünün çok önemli olduğuna dikkat çeken Müdür Ertuğrul Tuncel, “Beylikdüzü Belediyesi olarak hayvanlara insancıl şekilde hizmet vermek için yola çıktık. Bu yüzden, personel seçimine çok önem veriyoruz.” diye konuştu. Konferansın sonunda, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncel ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gediz Yalçın’a üniversite öğrencileri tarafından plaket takdim edildi.